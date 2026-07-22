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Новости Социум

Анна Данилюк: в Ленобласти надеются, что Владимир Путин посетит 100-летие региона

Указ об утверждении празднования 100-летия региона ранее подписал президент России.

В Ленинградской области рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на празднование 100-летия региона, которое пройдет 1 августа 2027 года. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявила вице-губернатор — представитель губернатора в Законодательном собрании Анна Данилюк.

«100-летний юбилей утвержден указом президента РФ Владимиром Путиным. Он поддержал это, и, безусловно, это огромное внимание, но еще больше ответственности, которая возложена на регион. <...> Мы постараемся подготовить все так, чтобы Владимир Владимирович обязательно приехал к нам на столетний юбилей, и мы думаем, что так это и будет», - отметила Анна Данилюк.

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Фото на миниатюре: Kremlin.ru/ wikimedia. org (CC BY 4.0)

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Анна Данилюк Владимир Путин День рождения Ленобласти 100-летие Ленобласти
Новости Социум

В Петербурге завершили лечение девочки с "маской Бэтмена" из США

Врачи провели заключительную операцию Луне Феннер, которая родилась с черным родимым пятном на лице.

В Петербурге успешно провели заключительную операцию маленькой пациентке Луне Феннер из США, известной как девочка с «маской Бэтмена». Об этом РИА Новости сообщили в клинике, где ребенку проводили хирургическое вмешательство.

«Операция по удалению остатков невуса и рубцов началась в 10.30 и только что закончилась. Все прошло как планировалось», — сообщили агентству.

В конце мая мама девочки, Кэрол Феннер, сообщала об успешной имплантации ее дочери четырех тканевых экспандеров, которые подготовили кожу к финальной стадии коррекции. В среду, 22 июля, специалисты провели финальную операцию.

Луна Феннер стала известна всему миру из-за редкой патологии — гигантского меланоцитарного невуса, который покрывал почти все ее лицо с самого рождения. При этом на родине врачи отказали семье в лечении ребенка. Тогда свою помощь предложили российские специалисты.

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