Указ об утверждении празднования 100-летия региона ранее подписал президент России.
В Ленинградской области рассчитывают на визит президента России Владимира Путина на празднование 100-летия региона, которое пройдет 1 августа 2027 года. Об этом на пресс-конференции ТАСС заявила вице-губернатор — представитель губернатора в Законодательном собрании Анна Данилюк.
«100-летний юбилей утвержден указом президента РФ Владимиром Путиным. Он поддержал это, и, безусловно, это огромное внимание, но еще больше ответственности, которая возложена на регион. <...> Мы постараемся подготовить все так, чтобы Владимир Владимирович обязательно приехал к нам на столетний юбилей, и мы думаем, что так это и будет», - отметила Анна Данилюк.
Фото на миниатюре: Kremlin.ru/ wikimedia. org (CC BY 4.0)