Врачи провели заключительную операцию Луне Феннер, которая родилась с черным родимым пятном на лице.

В Петербурге успешно провели заключительную операцию маленькой пациентке Луне Феннер из США, известной как девочка с «маской Бэтмена». Об этом РИА Новости сообщили в клинике, где ребенку проводили хирургическое вмешательство.

«Операция по удалению остатков невуса и рубцов началась в 10.30 и только что закончилась. Все прошло как планировалось», — сообщили агентству.

В конце мая мама девочки, Кэрол Феннер, сообщала об успешной имплантации ее дочери четырех тканевых экспандеров, которые подготовили кожу к финальной стадии коррекции. В среду, 22 июля, специалисты провели финальную операцию.

Луна Феннер стала известна всему миру из-за редкой патологии — гигантского меланоцитарного невуса, который покрывал почти все ее лицо с самого рождения. При этом на родине врачи отказали семье в лечении ребенка. Тогда свою помощь предложили российские специалисты.