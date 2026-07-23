Жителя Ленинградской области приговорили к 16 годам колонии строгого режима за убийство знакомого, кражу его вещей и поджог бытовки в поселке Новая Вилга в Карелии.

Преступление произошло в начале декабря 2025 года. По данным следствия, мужчины распивали алкоголь в сарае-бытовке. Когда знакомый уснул, 39-летний осужденный похитил его мобильный телефон, рюкзак, наушники и портативную колонку.

Чтобы скрыть кражу, мужчина поджег висевшую в помещении куртку и скрылся. Бытовка полностью сгорела, находившийся внутри мужчина погиб.