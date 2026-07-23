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Над Россией за ночь сбили 223 украинских БПЛА

По данным Минобороны, БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана и акваторией Азовского моря.

Четыре беспилотника сбили при попытке атаки на Москву.

В селе Первое Цепляево Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал. В Брянской области сбили 16 беспилотников, в Калужской – семь, в Тульской – пять, в Рязанской – три. Обломки одного из дронов обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле.

В Воронежской области есть пострадавшие и серьезные последствия, сообщил губернатор Александр Гусев.

Беспилотники также уничтожили в Чертковском районе Ростовской области. В Новоспасском районе Ульяновской области атакован объект топливно-энергетического комплекса.

В Крыму один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, получили ранения. В Севастополе уничтожили четыре БПЛА.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Калуги, Геленджика, Ярославля, Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Костромы. Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с властями.

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Теги

БПЛА СВО Россия
Новости Социум Главное

В Ленобласти модернизируют женские консультации для поддержки семей

Власти Ленобласти в ближайшие три года сосредоточатся на модернизации женских консультаций. Такое поручение на аппаратном совещании дал губернатор Александр Дрозденко, подчеркнув, что повышение рождаемости невозможно без доступной и качественной медицинской помощи будущим родителям.

По словам главы региона, женские консультации оснастят современным оборудованием, проведут необходимый ремонт и создадут комфортные условия для пациенток с учетом принципов семейноцентричности и требований доступной среды. Аналогичный подход будет применен к родильным отделениям и Ленинградскому областному перинатальному центру.

Губернатор отметил, что в 2025 году в регионе открылись три новые женские консультации — в Новоселье, Горбунках на базе Ломоносовской больницы и при Сясьстройской районной больнице.

В Ленобласти модернизируют женские консультации для поддержки семей - Женские консультации оснастят современным оборудованием, проведут необходимый ремонт и создадут комф
Фото: t_me/drozdenko_au_lo

Одновременно в Ленинградской области продолжают расширять меры поддержки семей. Среди них — выплаты молодым и студенческим семьям, региональный материнский капитал, компенсация аренды жилья, услуга «Социальная няня», помощь многодетным семьям, подарочные наборы для новорожденных и другие.

По данным областных властей, эти меры уже дают первые результаты. В первом полугодии количество новорожденных в регионе увеличилось на 4,16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число первенцев выросло на 5,34%, также отмечается положительная динамика по рождению вторых и третьих детей.

«Когда молодые родители принимают решение о рождении ребенка, они должны понимать: Ленинградская область будет рядом на всем пути. Наша задача — сделать все, чтобы семьи чувствовали эту поддержку и были уверены в завтрашнем дне», — подчеркнул Александр Дрозденко.

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Теги

семья женская консультация Ленобласть Дрозденко

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