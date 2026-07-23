По данным Минобороны, БПЛА перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Оренбургской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Крыма, Татарстана и акваторией Азовского моря.

Четыре беспилотника сбили при попытке атаки на Москву.

В селе Первое Цепляево Белгородской области один человек погиб, еще один пострадал. В Брянской области сбили 16 беспилотников, в Калужской – семь, в Тульской – пять, в Рязанской – три. Обломки одного из дронов обнаружили на балконе многоквартирного дома в Туле.

В Воронежской области есть пострадавшие и серьезные последствия, сообщил губернатор Александр Гусев.

Беспилотники также уничтожили в Чертковском районе Ростовской области. В Новоспасском районе Ульяновской области атакован объект топливно-энергетического комплекса.

В Крыму один человек погиб, еще четверо, в том числе двое детей, получили ранения. В Севастополе уничтожили четыре БПЛА.

Ограничения на полеты самолетов вводили в аэропортах Калуги, Геленджика, Ярославля, Саратова, Пензы, Самары, Ульяновска, Бугульмы, Казани, Нижнекамска, Чебоксар, Уфы и Костромы. Внуково и Домодедово принимали и отправляли рейсы по согласованию с властями.