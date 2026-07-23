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Ученые объяснили, почему можно растолстеть, если пить воду

Люди могут съедать больше пищи, если пьют воду во время еды, выяснили американские ученые. В исследовании приняли участие 86 взрослых добровольцев, почти половина из которых имела лишний вес или ожирение. Участники обедали под наблюдением и могли есть и пить без ограничений.

Эксперимент показал, что на каждые дополнительные 100 миллилитров воды люди съедали в среднем на 39 граммов больше пищи. При этом они сообщали о более сильном чувстве сытости.

Ученые предположили, что вода прерывает процесс сенсорно-специфического насыщения, при котором вкус блюда постепенно приедается. После глотка воды рецепторы могут перенастраиваться, из-за чего еда снова кажется более привлекательной.

Видеозаписи показали, что каждое переключение между водой и пищей сопровождалось небольшим увеличением количества съеденного. На объем пищи также влияла скорость питья. Добровольцы, которые пили воду быстрее, съедали меньше, однако объяснить этот эффект исследователи пока не смогли.

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Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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