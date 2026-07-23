Люди могут съедать больше пищи, если пьют воду во время еды, выяснили американские ученые. В исследовании приняли участие 86 взрослых добровольцев, почти половина из которых имела лишний вес или ожирение. Участники обедали под наблюдением и могли есть и пить без ограничений.

Эксперимент показал, что на каждые дополнительные 100 миллилитров воды люди съедали в среднем на 39 граммов больше пищи. При этом они сообщали о более сильном чувстве сытости.

Ученые предположили, что вода прерывает процесс сенсорно-специфического насыщения, при котором вкус блюда постепенно приедается. После глотка воды рецепторы могут перенастраиваться, из-за чего еда снова кажется более привлекательной.

Видеозаписи показали, что каждое переключение между водой и пищей сопровождалось небольшим увеличением количества съеденного. На объем пищи также влияла скорость питья. Добровольцы, которые пили воду быстрее, съедали меньше, однако объяснить этот эффект исследователи пока не смогли.