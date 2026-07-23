ВТБ опубликовал данные, согласно которым заёмщики в последнее время чаще выбирают программы урегулирования задолженностей по кредитам вместо банкротства. Почти треть клиентов банка, которые хотели запустить процедуру банкротство, в итоге использовали реструктуризацию или друге меры поддержки.

По заявлениям аналитиков финансового учреждения, чаще всего программами помощи банка пользуются владельцы автокредитов и кредитных карт, а самый популярный продукт финансового урегулирования – реструктуризация. Средний размер задолженности у таких клиентов составляет 650 тыс. рублей.

Руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков напомнил ряд важных нюансов: «Основная причина, по которой клиенты решаются подать заявление на банкротство – ожидание, что процедура позволит решить финансовые проблемы одномоментно, однако многие не учитывают долгосрочные последствия. В ряде случаев более эффективными оказываются программы реструктуризации задолженности, кредитные каникулы и другие меры поддержки, позволяющие сохранить финансовую устойчивость».

Эксперт также отметил, что финансовое урегулирование имеет ряд важных преимуществ, таких как сохранение кредитной истории, доступ к банковским сервисам и более быстрое восстановление платежеспособности. В свою очередь, банкротство влечёт за собой ряд ограничений, включая ухудшение кредитной истории на срок до 5 лет, ограничения на распоряжение имуществом и доходами, и другие.