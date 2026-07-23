weather 19°
$

Главная / Новости / Эксперты ВТБ рассказали о нюансах финансового урегулирования долгов по кредитам и банкротства

Новости Экономика

Эксперты ВТБ рассказали о нюансах финансового урегулирования долгов по кредитам и банкротства

ВТБ опубликовал данные, согласно которым заёмщики в последнее время чаще выбирают программы урегулирования задолженностей по кредитам вместо банкротства. Почти треть клиентов банка, которые хотели запустить процедуру банкротство, в итоге использовали реструктуризацию или друге меры поддержки.

Эксперты ВТБ рассказали о нюансах финансового урегулирования долгов по кредитам и банкротства - Почти треть клиентов банка, которые хотели запустить процедуру банкротство, в итоге использовали рес
Фото: magnific.

По заявлениям аналитиков финансового учреждения, чаще всего программами помощи банка пользуются владельцы автокредитов и кредитных карт, а самый популярный продукт финансового урегулирования – реструктуризация. Средний размер задолженности у таких клиентов составляет 650 тыс. рублей.

Руководитель департамента финансового урегулирования ВТБ Евгений Новиков напомнил ряд важных нюансов: «Основная причина, по которой клиенты решаются подать заявление на банкротство – ожидание, что процедура позволит решить финансовые проблемы одномоментно, однако многие не учитывают долгосрочные последствия. В ряде случаев более эффективными оказываются программы реструктуризации задолженности, кредитные каникулы и другие меры поддержки, позволяющие сохранить финансовую устойчивость».

Эксперт также отметил, что финансовое урегулирование имеет ряд важных преимуществ, таких как сохранение кредитной истории, доступ к банковским сервисам и более быстрое восстановление платежеспособности. В свою очередь, банкротство влечёт за собой ряд ограничений, включая ухудшение кредитной истории на срок до 5 лет, ограничения на распоряжение имуществом и доходами, и другие.

Вам будет интересно
Эксперты фиксируют пятикратный рост спроса россиян на комбо-ипотеку
Фото: Freepik. По данным ВТБ, за январь–июнь 2026 года жители российских регионов оформили свыше 1,1 тыс. комбинированных ипотек. Это почти в пять раз...
15.07.2026
407

Теги

ВТБ кредит банкротство задолженность
Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1704

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться