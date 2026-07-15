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Эксперты фиксируют пятикратный рост спроса россиян на комбо-ипотеку

кредит
Фото: Freepik.

По данным ВТБ, за январь–июнь 2026 года жители российских регионов оформили свыше 1,1 тыс. комбинированных ипотек. Это почти в пять раз больше, чем за аналогичный период 2025-го. Подавляющее большинство заёмщиков сочетают рыночную ипотеку с «семейной» госпрограммой.

Как сообщили в пресс-службе кредитной организации, в связи с ростом цен на недвижимость заемщикам часто не хватает лимитов льготных программ для приобретения жилья желаемой площади. Поэтому решением становится комбо-ипотека, позволяющая получить более значимую сумму по низкой ставке через сочетание господдержки с рыночными условиями.

По итогам первого полугодия, заявляют эксперты ВТБ, общий объём комбо-ипотек за первое полугодие текущего года составил почти 11 млрд рублей. Средняя сумма кредита составила около 9,7 млн рублей, с IT-ипотекой – примерно 11,3 млн рублей.

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