Жителя Гатчинского округа в возрасте 34 лет приговорили к трем годам условно и конфисковали его автомобиль Lifan за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, с 20 октября по 5 ноября 2025 года Владимир Н. приобрел и забрал из тайников в поселке Вырица 4,17 грамма психотропного вещества и 4,58 грамма наркотиков.

Запрещенные вещества мужчина хранил в автомобиле для личного употребления. Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Автомобиль Lifan конфисковали и обратили в доход государства.