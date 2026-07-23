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Новости Происшествия

Государство отобрало автомобиль у жителя Гатчинского округа за наркотики

Жителя Гатчинского округа в возрасте 34 лет приговорили к трем годам условно и конфисковали его автомобиль Lifan за незаконное приобретение и хранение наркотиков.

Как сообщили в прокуратуре Ленинградской области, с 20 октября по 5 ноября 2025 года Владимир Н. приобрел и забрал из тайников в поселке Вырица 4,17 грамма психотропного вещества и 4,58 грамма наркотиков.

Запрещенные вещества мужчина хранил в автомобиле для личного употребления. Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период. Автомобиль Lifan конфисковали и обратили в доход государства.

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Теги

Гатчинский округ Ленинградская область
Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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