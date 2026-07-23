В Кировском районе Петербурга в отношении 16-летнего юноши возбуждено уголовное дело о террористическом акте. Ему предъявлено обвинение.

По данным следствия, вечером 21 июля подросток приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и отправился на железнодорожный перегон Ульянка — Дачное, где с его участием загорелись два релейных шкафа. После задержания у юноши в телефоне нашли переписку с инструкцией о способе поджога. Следственный комитет на транспорте продолжает расследование.

Видео: Транспортная полиция СЗФО

В Западном межрегиональном управлении СК на транспорте напоминают, что преступления на объектах транспортной инфраструктуры относятся к категории особо тяжких. К уголовной ответственности привлекаются граждане, которым исполнилось 14 лет. Уголовным кодексом предусмотрено исключительно лишение свободы за такие преступления, однако добровольный и окончательный отказ от доведения преступного умысла до конца полностью освобождает от ответственности.