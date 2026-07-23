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Ущерб от преступлений ВСУ превысил 1 трлн рублей — Бастрыкин

Работа по оценке ущерба от действий украинских боевиков продолжается.

Ущерб от действий ВСУ на Донбассе, в Новороссии, приграничье и тыловых регионах оценивается более чем в 1 трлн рублей. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 млрд рублей», — сообщил глава ведомства.

Как отметил Бастрыкин, работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается.

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Александр Бастрыкин СВО
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Россиян предупредили о скором нашествии комаров

Популяция кровососов обычно увеличивается в середине июля-начале августа.

В России ожидается нашествие комаров из-за увеличения их численности. Как отметил кандидат биологических наук Дмитрий Федоров, это сезонное явление, обычно выпадающее на середину июля-начало августа.

«Резкое возрастание комариной численности наблюдается во второй половине июля и в начале августа, особенно в больших мегаполисах, где есть пруды, и в поселках рядом с водоемами», — цитирует эксперта РИА Новости.

Биолог добавил, что резкий рост популяции обусловлен увеличением температуры, а также наполнением водоемов и появлением новых.

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