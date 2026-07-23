Работа по оценке ущерба от действий украинских боевиков продолжается.

Ущерб от действий ВСУ на Донбассе, в Новороссии, приграничье и тыловых регионах оценивается более чем в 1 трлн рублей. Об этом ТАСС заявил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«В рамках расследования уголовных дел размер установленного ущерба в результате уничтожения объектов гражданской инфраструктуры в новых регионах составляет более 560 млрд рублей, на территории приграничных и тыловых субъектов — свыше 535 млрд рублей», — сообщил глава ведомства.

Как отметил Бастрыкин, работа по установлению ущерба от преступлений украинских боевиков продолжается.