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Новости Социум

Ленинградская область стала лидером по количеству оформленных по амнистии гаражей

Государственная Дума приняла решение о продлении срока действия «гаражной амнистии». Теперь упрощённый порядок регистрации гаражей и земельных участков под ними будет действовать до 1 сентября 2031 года.

Программа стартовала 1 сентября 2021 года по инициативе Росреестра. Её основная цель — помочь гражданам максимально просто и быстро оформить в собственность капитальные гаражи и землю под ними. Как отметила руководитель Комитета по управлению государственным имуществом Ленинградской области Марина Тоноян, регион активно участвует в реализации программы.

«Особенно активно программа реализуется в нашем регионе. Ленинградская область стала лидером по количеству оформленных гаражей — 20 тысяч объектов», — подчеркнула Тоноян.

Воспользоваться упрощённым порядком можно при соблюдении трёх условий: гараж должен быть капитальным (то есть прочно связанным с землёй и невозможным к переносу без ущерба), построенным до 29 декабря 2004 года (до введения действующего Градостроительного кодекса) и не признанным самовольной постройкой по решению суда или органов местного самоуправления.

Для удобства граждан Росреестр обновил методические рекомендации, которые помогут разобраться в процедуре оформления. Ознакомиться с документом можно на официальном сайте ведомства. Кроме того, в рамках амнистии действуют дополнительные упрощения: срок рассмотрения заявления о предварительном согласовании предоставления земельного участка сокращён с 30 до 20 дней; при наличии сведений о гараже в ЕГРН технический план предоставлять не требуется; уточнить информацию о кадастровом учёте участка под гаражом можно через цифровую платформу НСПД; если участок предоставлен в аренду нескольким лицам, образование нового участка под гаражом допускается без их согласия.

Теги

Ленобласть гаражная амнистия Марина Тоноян
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Опубликован график выплат пособий в августе

Соцфонд России (СФР) опубликовал точный график зачисления пособий на август 2026 года. Большинство ежемесячных выплат на детей поступит получателям в начале месяца.

Опубликован график выплат пособий в августе - Большинство ежемесячных выплат на детей поступит получателям в начале месяца.
Фото: freepik.

Согласно графику:

  • Единое пособие на детей и беременным, выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан и пособие на ребенка военнослужащего по призыву будут перечислены 3 августа.

  • Ежемесячная выплата из средств материнского капитала на детей до трех лет поступит получателям 5 августа.

  • Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для трудоустроенных родителей - 7 августа.

Для получателей, выбравших доставку «Почтой России», выплатной период продлится в течение всего месяца — с 1 по 25 число. Начисленные пособия покрывают предыдущий месяц, поэтому августовские выплаты предназначены за июль.

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Теги

пособия Соцфонд Россия

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