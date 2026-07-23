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Новости Социум

С начала года противопожарная служба Ленобласти ликвидировала более 2 тысяч возгораний

В Ленинградской области подведены промежуточные итоги работы региональной противопожарной службы. На заседании правительства председатель комитета правопорядка и безопасности региона Андрей Гаврилов представил доклад о развитии ведомства и его деятельности в текущем году.

Подразделения ГКУ «Леноблпожспас», находящегося в ведении комитета, обеспечивают защиту 2105 населённых пунктов — это 70 процентов от общего числа. Только за первое полугодие 2026 года огнеборцы потушили 2277 пожаров и спасли 177 человек. Особо была отмечена работа региональных пожарных при ликвидации последствий атак беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетического комплекса.

Инфраструктура службы активно развивается. С 2011 года построено и введено в эксплуатацию 9 пожарных депо, ещё несколько объектов появились при поддержке инвесторов. Продолжается обновление техники и рост финансирования — в 2026 году оно превысило 3,3 миллиарда рублей. Как подчеркнул Андрей Гаврилов, правительством Ленинградской области созданы все необходимые условия для устойчивого развития противопожарной службы — от нормативной базы до системного увеличения финансирования и обновления материально-технической базы.

Также было отмечено повышение заработной платы сотрудников и введение мер социальной поддержки, что способствует укреплению кадрового состава службы.

Теги

«Леноблпожспас» Ленобласть
Новости Происшествия

Глава СК РФ взял на контроль дело о нападении собаки на отца с ребенком в Ленобласти

Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела о нападении бойцовской собаки на мужчину и его маленького ребенка в Ленинградской области.

«Председатель СК России Бастрыкин А.И. поручил руководителю СУ по Ленинградской области Сазину С.Т. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — указано в сообщении.

Об инциденте в деревне Коккорево Всеволожского района ранее сообщалось в соцсетях. По имеющейся информации, соседская собака породы бультерьер напала на 3-летнего ребенка и его отца. В результате они получили травмы.

Теги

Александр Бастрыкин СК РФ нападение собаки

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