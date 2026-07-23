В Ленинградской области подведены промежуточные итоги работы региональной противопожарной службы. На заседании правительства председатель комитета правопорядка и безопасности региона Андрей Гаврилов представил доклад о развитии ведомства и его деятельности в текущем году.

Подразделения ГКУ «Леноблпожспас», находящегося в ведении комитета, обеспечивают защиту 2105 населённых пунктов — это 70 процентов от общего числа. Только за первое полугодие 2026 года огнеборцы потушили 2277 пожаров и спасли 177 человек. Особо была отмечена работа региональных пожарных при ликвидации последствий атак беспилотных летательных аппаратов на объекты топливно-энергетического комплекса.

Инфраструктура службы активно развивается. С 2011 года построено и введено в эксплуатацию 9 пожарных депо, ещё несколько объектов появились при поддержке инвесторов. Продолжается обновление техники и рост финансирования — в 2026 году оно превысило 3,3 миллиарда рублей. Как подчеркнул Андрей Гаврилов, правительством Ленинградской области созданы все необходимые условия для устойчивого развития противопожарной службы — от нормативной базы до системного увеличения финансирования и обновления материально-технической базы.

Также было отмечено повышение заработной платы сотрудников и введение мер социальной поддержки, что способствует укреплению кадрового состава службы.