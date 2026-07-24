Длительно незаживающие язвы, уплотнения и изменения цвета языка могут указывать на предраковые состояния и злокачественные новообразования, рассказал стоматолог Андрей Жук. По словам врача, диагностика на приеме начинается не только с осмотра зубов, но и с оценки состояния языка и слизистой полости рта.

«Если любые изменения слизистой полости рта сохраняются более двух недель, необходимо обратиться к врачу», – подчеркивает Андрей Жук

На ранних стадиях рак полости рта может проявляться небольшой язвой, уплотнением, белым или красным пятном без болезненных ощущений.

«Своевременная диагностика играет решающую роль. Если заболевание обнаружено на первой стадии, современные методы лечения позволяют добиться высоких результатов», – рассказал Андрей Жук

Плотный налет на языке может быть признаком недостаточной гигиены, нарушения микрофлоры или хронического воспаления. Отпечатки зубов по краям языка нередко связаны с нарушениями прикуса, напряжением жевательных мышц или привычкой сжимать зубы.

«Такие пациенты нередко жалуются на головные боли, напряжение в области лица, боли в шее и щелчки в височно-нижнечелюстном суставе», – поясняет Андрей Жук

Сухость языка также повышает риск развития кариеса, заболеваний десен и грибковых инфекций.

«Неправильное положение языка может участвовать в формировании нарушений прикуса, влиять на развитие челюстей и даже отражаться на внешности», – предупреждает Андрей Жук

Стоматолог рекомендовал регулярно проходить профилактические осмотры, которые могут помочь выявить заболевание до появления выраженных симптомов.