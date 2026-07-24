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Врач рассказал, какие изменения языка могут указывать на рак

Длительно незаживающие язвы, уплотнения и изменения цвета языка могут указывать на предраковые состояния и злокачественные новообразования, рассказал стоматолог Андрей Жук. По словам врача, диагностика на приеме начинается не только с осмотра зубов, но и с оценки состояния языка и слизистой полости рта.

«Если любые изменения слизистой полости рта сохраняются более двух недель, необходимо обратиться к врачу», – подчеркивает Андрей Жук

На ранних стадиях рак полости рта может проявляться небольшой язвой, уплотнением, белым или красным пятном без болезненных ощущений.

«Своевременная диагностика играет решающую роль. Если заболевание обнаружено на первой стадии, современные методы лечения позволяют добиться высоких результатов», – рассказал Андрей Жук

Плотный налет на языке может быть признаком недостаточной гигиены, нарушения микрофлоры или хронического воспаления. Отпечатки зубов по краям языка нередко связаны с нарушениями прикуса, напряжением жевательных мышц или привычкой сжимать зубы.

«Такие пациенты нередко жалуются на головные боли, напряжение в области лица, боли в шее и щелчки в височно-нижнечелюстном суставе», – поясняет Андрей Жук

Сухость языка также повышает риск развития кариеса, заболеваний десен и грибковых инфекций.

«Неправильное положение языка может участвовать в формировании нарушений прикуса, влиять на развитие челюстей и даже отражаться на внешности», – предупреждает Андрей Жук

Стоматолог рекомендовал регулярно проходить профилактические осмотры, которые могут помочь выявить заболевание до появления выраженных симптомов.

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Фармэксперт рассказала, какие лекарства нельзя принимать одновременно

Одновременный прием некоторых лекарств может привести к кровотечениям, поражению печени и почек, нарушениям сердечного ритма и другим опасным последствиям, предупредила фармэксперт Валентина Милованова.

В частности, нельзя сочетать антикоагулянты, включая варфарин, с нестероидными противовоспалительными препаратами – ибупрофеном, диклофенаком и кеторолаком.

«Первая группа – антикоагулянты (варфарин) и нестероидные противовоспалительные препараты (ибупрофен, диклофенак, кеторолак). Антикоагулянты подавляют образование сгустка, а НПВП повреждают слизистую желудка и снижают функцию тромбоцитов. Совместный прием многократно повышает риск желудочно-кишечного и внутричерепного кровотечения. Комбинация противопоказана. Вторая – ингибиторы АПФ (эналаприл, лизиноприл) вместе с калийсберегающими диуретиками (спиронолактон) и препаратами калия (панангин). Все три компонента повышают калий в крови, что приводит к гиперкалиемии – концентрации выше 6,5 ммоль/л. Состояние проявляется мышечной слабостью, брадикардией и остановкой сердца. Совместный прием противопоказан», – рассказала Валентина Милованова

Дигоксин и петлевые диуретики, например, фуросемид, допускается принимать вместе только при регулярном контроле уровня калия. В противном случае может развиться интоксикация, сопровождающаяся тошнотой, нарушениями зрения, аритмией и остановкой сердца.

Опасным также может быть сочетание статинов с некоторыми антибиотиками и противогрибковыми препаратами, а антидепрессантов группы СИОЗС – с лекарствами от мигрени.

«Четвертая – статины (аторвастатин, симвастатин) и макролиды (кларитромицин, эритромицин) либо противогрибковые азолы (итраконазол). Препараты конкурируют за фермент печени CYP3A4, концентрация статина возрастает в 3−5 раз. Это ведет к рабдомиолизу – разрушению мышц, острой почечной недостаточности. Комбинация противопоказана. Пятая – антидепрессанты из группы СИОЗС (флуоксетин, сертралин) и препараты от мигрени – триптаны (суматриптан). Совместное применение вызывает серотониновый синдром: гипертермия до 40, спутанность сознания, судороги. Одновременный прием не рекомендуется», – заключила Валентина Милованова

Проверить совместимость препаратов можно в разделе «Взаимодействие» официальной инструкции, Государственном реестре лекарственных средств или у провизора, предоставив полный список принимаемых лекарств.

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Теги

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