Судоходные компании прекратили заходы в украинские порты около четырех дней назад, заявил министр аграрной политики Украины.
«Еще недавно в порты заходили четыре-пять судов. Это не много, но движение было. По состоянию на сегодня, заход судов приостановился», – передают украинские СМИ его слова
По словам министра, украинская сторона не вводила ограничений. Решение о приостановке заходов приняли сами судовладельцы. Пауза продолжается, и сколько она может продлиться, пока неизвестно.
Ранее оператор контейнерных перевозок Maersk официально приостановил работу в порту «Черноморск» Одесской области, объяснив решение соображениями безопасности.