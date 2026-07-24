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Судоходство в портах Украины на Черном море полностью остановилось

Судоходство в портах Украины на Черном море полностью остановилось - Судоходные компании прекратили заходы в украинские порты около четырех дней назад, заявил министр аг
Фото: Freepik.

Судоходные компании прекратили заходы в украинские порты около четырех дней назад, заявил министр аграрной политики Украины.

«Еще недавно в порты заходили четыре-пять судов. Это не много, но движение было. По состоянию на сегодня, заход судов приостановился», – передают украинские СМИ его слова

По словам министра, украинская сторона не вводила ограничений. Решение о приостановке заходов приняли сами судовладельцы. Пауза продолжается, и сколько она может продлиться, пока неизвестно.

Ранее оператор контейнерных перевозок Maersk официально приостановил работу в порту «Черноморск» Одесской области, объяснив решение соображениями безопасности.

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Кардиолог назвала нетипичные симптомы инфаркта

Инфаркт может протекать без сильной боли за грудиной и проявляться одышкой, слабостью, тошнотой или холодным потом, рассказала врач-кардиолог Анастасия Поскакалова. По словам специалиста, нетипичные симптомы чаще встречаются у пожилых людей и пациентов с сахарным диабетом.

Вместо классической боли продолжительностью более 20 минут человек может ощущать дискомфорт в другой части грудной клетки, животе или спине. Инфаркт также может сопровождаться рвотой и перебоями в работе сердца, а иногда протекать без выраженных симптомов.

Скорую помощь необходимо вызвать, если подобные признаки сохраняются в состоянии покоя дольше 20 минут и не проходят после отдыха. Для диагностики специалисты проведут ЭКГ.

Чтобы снизить риск инфаркта, врач рекомендовала отказаться от курения, сбалансированно питаться, ограничивать соль, насыщенные и трансжиры, а также контролировать артериальное давление.

Взрослым следует уделять умеренной физической нагрузке от 150 до 300 минут в неделю или интенсивной – не менее 75 минут. После 40 лет рекомендуется ежегодно делать ЭКГ и сдавать кровь на холестерин и глюкозу, а также раз в три года проходить УЗИ артерий шеи.

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