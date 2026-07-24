weather 19.4°
$

Главная / Новости / В лесах Ленобласти ликвидировали 184 свалки и установили 92 фотоловушки с ИИ

Новости Социум

В лесах Ленобласти ликвидировали 184 свалки и установили 92 фотоловушки с ИИ

В Ленинградской области подвели итоги работы по очистке лесного фонда в рамках региональной программы «Чистые леса на период до 2030 года».

Как сообщил на заседании правительства председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов, в 2025 году на землях лесного фонда было ликвидировано 184 свалки общим объёмом почти 9 тысяч кубометров. Для предотвращения появления новых несанкционированных навалов мусора в регионе установлено 92 фотоловушки с искусственным интеллектом, интегрированные в систему «Стоп.Свалка». В текущем 2026 году запланирована ликвидация ещё 67 крупных свалок общим объёмом 13,5 тысячи кубометров.

Среди ключевых задач программы — оперативное выявление и проведение санитарных рубок, сокращение сроков ликвидации свалок, вовлечение арендаторов лесных участков в своевременное проведение работ, а также обеспечение безопасности вдоль автомобильных дорог и линий электропередачи. По словам Фёдора Стулова, в 2026 году планируется провести санитарные рубки на площади не менее 1 тысячи гектаров.

«Программа включает системный подход к оздоровлению лесов, повышению их безопасности и сохранению природного богатства региона. При комплексной совместной работе органов власти, профильных комитетов и арендаторов лесных участков очистка наиболее проблемных территорий Карельского перешейка может быть завершена в течение пяти лет, а первые результаты станут заметны уже к концу 2026 года», — подчеркнул Стулов.

Основная цель программы «Чистые леса Ленинградской области» — улучшение санитарного состояния лесов, снижение риска пожаров, ликвидация свалок, а также сохранение и восстановление лесных экосистем региона.

Теги

Ленобласть мусор несанкционированная свалка Стоп.Свалка
Новости Социум Главное

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба

В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба - В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.
Фото здесь и далее: Александр Дрозденко/ ВПК

В ходе рабочей поездки в Выборг губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко показали новую разработку ленинградских специалистов «Плот-40». Это экспериментальная плавучая платформа, предназначенная для охраны портов и объектов ТЭК от атак БПЛА и безэкипажных катеров.

«Аналогов в стране пока нет, производство полностью локализовано в Ленинградской области. Строительство опытного образца завершено. Проект уже получил предварительное одобрение профильного научно-исследовательского института ВМФ, а сегодня разработчики впервые продемонстрировали его на воде», — рассказал губернатор.

Главе Ленобласти также продемонстрировали беспилотные катера разведывательного и ударного назначения, а также другие спецсредства, интегрированные в систему защиты ленинградского неба. 

Александру Дрозденко показали новую ленинградскую разработку для защиты неба - В Ленобласти представили уникальную плавучую платформу для защиты важной инфраструктуры.

Губернатор также похвалил местных конструкторов и производителей, которые самостоятельно разрабатывают и внедряют важные технологии, не дожидаясь готовых решений.

«Именно так сегодня развивается народный военно-промышленный комплекс Ленинградской области: быстро, инициативно и с пониманием реальных задач. Будем и дальше поддерживать такие проекты», — добавил глава Ленобласти.

Вам будет интересно
В Ленобласти сформируют 65 мобильных огневых групп к 1 августа — губернатор
Их обеспечение возьмет на себя областной бюджет. Фото: Александр Дрозденко/ Макс В Ленинградской области к 1 августа сформируют 65 мобильных огневых г...
20.07.2026
498

Теги

Выборг Александр Дрозденко Народный ВПК

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться