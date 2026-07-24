В Ленинградской области подвели итоги работы по очистке лесного фонда в рамках региональной программы «Чистые леса на период до 2030 года».

Как сообщил на заседании правительства председатель комитета по природным ресурсам Федор Стулов, в 2025 году на землях лесного фонда было ликвидировано 184 свалки общим объёмом почти 9 тысяч кубометров. Для предотвращения появления новых несанкционированных навалов мусора в регионе установлено 92 фотоловушки с искусственным интеллектом, интегрированные в систему «Стоп.Свалка». В текущем 2026 году запланирована ликвидация ещё 67 крупных свалок общим объёмом 13,5 тысячи кубометров.

Среди ключевых задач программы — оперативное выявление и проведение санитарных рубок, сокращение сроков ликвидации свалок, вовлечение арендаторов лесных участков в своевременное проведение работ, а также обеспечение безопасности вдоль автомобильных дорог и линий электропередачи. По словам Фёдора Стулова, в 2026 году планируется провести санитарные рубки на площади не менее 1 тысячи гектаров.

«Программа включает системный подход к оздоровлению лесов, повышению их безопасности и сохранению природного богатства региона. При комплексной совместной работе органов власти, профильных комитетов и арендаторов лесных участков очистка наиболее проблемных территорий Карельского перешейка может быть завершена в течение пяти лет, а первые результаты станут заметны уже к концу 2026 года», — подчеркнул Стулов.

Основная цель программы «Чистые леса Ленинградской области» — улучшение санитарного состояния лесов, снижение риска пожаров, ликвидация свалок, а также сохранение и восстановление лесных экосистем региона.