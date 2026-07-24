Содержащееся в шафране вещество может помочь в лечении гепатоза, выяснили исследователи.

Китайские ученые раскрыли еще одно полезное свойство шафрана. Как оказалось, содержащееся в восточной пряности вещество может помочь в борьбе с жировой болезнью печени.

Благотворный эффект, в частности, оказывает кроцин II. Он позволяет снизить уровень белка ANGPTL8, который провоцирует нарушение жирового обмена и развитие воспаления в печени.

Причем это не единственный благотворный эффект растения. Шафран положительно влияет и на тонус сосудов, снижая «плохой» холестерин, а также укрепляет иммунитет.

Однако отдельным категориям пациентов употребление специи в больших количествах противопоказано. Беременным и людям с нарушениями свертываемости крови и вовсе нужно исключить шафран. Также под запретом специя, если вы принимаете антикоагулянты, препараты от давления, седативные и лекарства для диабетиков.

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