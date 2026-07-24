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Новости Социум

Ученые назвали специю, которая помогает в борьбе с жировой болезнью печени

Содержащееся в шафране вещество может помочь в лечении гепатоза, выяснили исследователи.

Китайские ученые раскрыли еще одно полезное свойство  шафрана. Как оказалось, содержащееся в восточной пряности вещество может помочь в борьбе с жировой болезнью печени. 

Благотворный эффект, в частности, оказывает кроцин II. Он позволяет снизить уровень белка ANGPTL8, который провоцирует нарушение жирового обмена и развитие воспаления в печени.

Причем это не единственный благотворный эффект растения. Шафран положительно влияет и на тонус сосудов, снижая «плохой» холестерин, а также укрепляет иммунитет.

Однако отдельным категориям пациентов употребление специи в больших количествах противопоказано.  Беременным и людям с нарушениями свертываемости крови и вовсе нужно исключить шафран. Также под запретом специя, если вы принимаете антикоагулянты, препараты от давления, седативные и лекарства для диабетиков.

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Новости Социум

Смертность на федеральных трассах упала более чем на 10% с начала года

Также зафиксировано снижение числа аварий.

На федеральных трассах России с начала 2026 года смертность упала на 10,4%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«За полгода на федеральных трассах Росавтодора количество погибших снизилось на 10,4%, число ДТП - на 6,4%, пострадавших - на 6,3%. Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан. Добиваться результатов помогает реализация национального проекта »Инфраструктура для жизни"", — отметил он.

Марат Хуснуллин добавил, что в России стоит задача к 2030 году снизить смертность на дорогах в 1,5 раза, а к 2036-му — в два раза.

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