weather 17.4°
$

Главная / Новости / Смертность на федеральных трассах упала более чем на 10% с начала года

Новости Социум

Смертность на федеральных трассах упала более чем на 10% с начала года

Также зафиксировано снижение числа аварий.

На федеральных трассах России с начала 2026 года смертность упала на 10,4%. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Его слова приводит ТАСС.

«За полгода на федеральных трассах Росавтодора количество погибших снизилось на 10,4%, число ДТП - на 6,4%, пострадавших - на 6,3%. Это означает десятки сохраненных жизней наших граждан. Добиваться результатов помогает реализация национального проекта »Инфраструктура для жизни"", — отметил он.

Марат Хуснуллин добавил, что в России стоит задача к 2030 году снизить смертность на дорогах в 1,5 раза, а к 2036-му — в два раза.

Вам будет интересно
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
С разницей в несколько часов на автозаправках района произошло два возгорания. В одном из них подозревают подростка. Полиция устанавливает причастных...
20.07.2026
2854

Теги

смертность аварии Марат Хуснуллин
Новости Социум

Ученые назвали специю, которая помогает в борьбе с жировой болезнью печени

Содержащееся в шафране вещество может помочь в лечении гепатоза, выяснили исследователи.

Китайские ученые раскрыли еще одно полезное свойство  шафрана. Как оказалось, содержащееся в восточной пряности вещество может помочь в борьбе с жировой болезнью печени. 

Благотворный эффект, в частности, оказывает кроцин II. Он позволяет снизить уровень белка ANGPTL8, который провоцирует нарушение жирового обмена и развитие воспаления в печени.

Причем это не единственный благотворный эффект растения. Шафран положительно влияет и на тонус сосудов, снижая «плохой» холестерин, а также укрепляет иммунитет.

Однако отдельным категориям пациентов употребление специи в больших количествах противопоказано.  Беременным и людям с нарушениями свертываемости крови и вовсе нужно исключить шафран. Также под запретом специя, если вы принимаете антикоагулянты, препараты от давления, седативные и лекарства для диабетиков.

Вам будет интересно
Опубликован график выплат пособий в августе
Соцфонд России (СФР) опубликовал точный график зачисления пособий на август 2026 года. Большинство ежемесячных выплат на детей поступит получателям в...
23.07.2026
227

Фото на миниатюре: magnific

Теги

ученые болезни Специи

Популярное

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться