Семь водителей грузовиков оштрафовали во время рейда возле поселка Шапки в Тосненском районе Ленинградской области.

Как сообщили в региональном комитете по дорожному хозяйству, проверку провели сотрудники Госавтоинспекции, комитета и Тосненского ДРСУ. В рейде также участвовали глава поселения и местные жители.

Ограничения для грузовых автомобилей массой более 3,5 тонны действуют с 24 июля по 31 декабря 2026 года. Большегрузам запрещено ездить по подъездным дорогам к Тосно со стороны Великого Новгорода и Петербурга, по территории города, а также по участку трассы Кемполово – Губаницы – Калитино – Выра – Тосно – Шапки от Вырицы до Шапок.

Для грузового транспорта разработали маршруты объезда по региональным дорогам «Кемполово – Шапки» и «Павлово – Луга». Грузовики также смогут передвигаться по федеральным трассам: М-10 «Россия», Р-23 «Санкт-Петербург – Псков» и А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо».