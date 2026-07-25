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Нутрициолог рассказала, сколько черешни можно есть в день

Нутрициолог Светлана Зверева рассказала, на какие показатели стоит обращать внимание при употреблении яерешни, и объяснила, почему даже полезные продукты лучше есть в меру.

Нутрициолог рассказала, сколько черешни можно есть в день - Нутрициолог Светлана Зверева рассказала, на какие показатели стоит обращать внимание при употреблени
Фото: magnific_com

«Хотя черешня действительно полезна для сердца и мозга, людям с избыточным весом лучше не увлекаться этой сочной ягодой. Помните, что все‑таки это десерт. Да, знаю, удержаться сложно – сама бы съела целую миску! Но хотя бы постарайтесь держать порции под контролем», – сказала Светлана Зверева

Как сообщает spb.aif.ru, черешня в целом считается продуктом с низким ГИ, но показатель зависит от сорта и спелости.

«В среднем ГИ черешни – до 29, но у особо сладких сортов он может доходить до 63 – а это уже средний уровень. Именно поэтому я и отношу ее к десертам: сладость бывает обманчиво «тяжелой», – отметила Светлана Зверева

Нутрициолог советует употреблять в день не более 200-300 граммов черешни, причем лучше не в один прием, а разделив на части.

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Новости Спорт

11-летняя шахматистка побила мировой рекорд, державшийся 38 лет

Одиннадцатилетняя британская шахматистка Бодхана Сиванандан установила возрастной рекорд, победив гроссмейстера с рейтингом выше 2600 на турнире Dole Trophy в Экс-ан-Провансе.

Сиванандан в возрасте 11 лет и четырех месяцев обыграла действующего чемпиона Франции Марк’Андриа Морицци, рейтинг которого составлял 2628. Предыдущий рекорд принадлежал Юдит Полгар. В 1988 году она победила Лайоша Портиша в возрасте 12 лет и двух месяцев.

Ранее британка уже обыгрывала двух гроссмейстеров, однако впервые победила соперника с рейтингом выше 2600.

В следующих турах Сиванандан уступила израильскому международному мастеру Бенни Айзенбергу и сыграла вничью с гроссмейстером Максимом Родштейном.

После шести туров шахматистка набрала три очка и сохраняет шансы выполнить вторую норму женского гроссмейстера. Ее официальный рейтинг составляет 2303.

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