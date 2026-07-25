Дорожный рабочий погиб, еще один пострадал в ДТП 25 июля около 03:30 на 64-м километре КАД в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, женщина за рулем Kia Ceed, предположительно, уснула во время движения и потеряла управление. Автомобиль выехал на обочину в зону проведения дорожных работ, где находились двое мужчин.

Обоих пострадавших госпитализировали. Один из них позднее скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии. Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.