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Новости Происшествия

Женщина-водитель сбила дорожных рабочих на КАД. Один умер, другой в тяжелом состоянии

Дорожный рабочий погиб, еще один пострадал в ДТП 25 июля около 03:30 на 64-м километре КАД в Пушкинском районе Санкт-Петербурга.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, женщина за рулем Kia Ceed, предположительно, уснула во время движения и потеряла управление. Автомобиль выехал на обочину в зону проведения дорожных работ, где находились двое мужчин.

Обоих пострадавших госпитализировали. Один из них позднее скончался в больнице, второй находится в тяжелом состоянии. Водителя задержали. Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Петербуржца арестовали за мат возле подъезда

Мужчину арестовали на 14 суток за нецензурную брань 21 июля возле дома на Павловской улице в Колпино. Нарушитель устроил скандал и продолжил ругаться после замечаний местных жителей.

На заседании мужчина признал вину и объяснил свое поведение употреблением водки. По его словам, бутылку открыла подруга супруги, а крепкий алкоголь вызывает у него бурную реакцию.

Суд учел, что мужчина находится под административным надзором, систематически нарушает установленные ограничения, ранее привлекался к ответственности и не оплачивал штрафы.

Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили 14 суток административного ареста.

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