weather 20.3°
$

Главная / Новости / Петербуржца арестовали за мат возле подъезда

Новости Происшествия

Петербуржца арестовали за мат возле подъезда

Мужчину арестовали на 14 суток за нецензурную брань 21 июля возле дома на Павловской улице в Колпино. Нарушитель устроил скандал и продолжил ругаться после замечаний местных жителей.

На заседании мужчина признал вину и объяснил свое поведение употреблением водки. По его словам, бутылку открыла подруга супруги, а крепкий алкоголь вызывает у него бурную реакцию.

Суд учел, что мужчина находится под административным надзором, систематически нарушает установленные ограничения, ранее привлекался к ответственности и не оплачивал штрафы.

Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили 14 суток административного ареста.

Вам будет интересно
Мать нанесла сыну-подростку ножевое ранение шеи в пункте выдачи заказов в Петербурге. Несмотря на ее усилия, мальчик выжил
Фото: Freepik. Женщину задержали после ножевого ранения несовершеннолетнего сына в пункте выдачи заказов на Северном проспекте в Калининском районе Са...
06.07.2026
3853

Теги

мать колпино
Новости Социум

За водителями автобусов и грузовиков в России будет следить искусственный интеллект

В России с 15 июня вступил в силу ГОСТ, который впервые установил правила использования искусственного интеллекта для контроля состояния водителей грузовиков и автобусов.

Как сообщили в Росстандарте, системы DMS с инфракрасными камерами должны распознавать засыпание, разговор по телефону, курение, отвлечение от дороги, прием пищи, отсутствие ремня безопасности и другие нарушения. Новые требования предусматривают не только предупреждение водителя, но и передачу видеозаписи в диспетчерский центр.

«Для российских перевозчиков ГОСТ серьезно усложняет жизнь. Раньше можно было купить любую камеру и поставить на нее ПО. Теперь алгоритмы должны пройти верификацию в Росавтотрансе. Без этого ГИБДД не примет систему как средство контроля», – поделился директор по цифровизации ГК «Монтранс» Дмитрий Журавлев

По словам специалиста, если диспетчер не отреагирует на предупреждение и произойдет ДТП, ответственность могут возложить на перевозчика.

«Если диспетчер не отреагировал, а ДТП случилось, в рамках расследования вину могут возложить на перевозчика за необеспечение контроля. Страховые компании будут использовать эти файлы, чтобы отказать в выплате, если докажут, что водитель игнорировал предупреждения», – сказал Дмитрий Журавлев

В Санкт-Петербурге аналогичными системами оборудовали 1 415 единиц общественного транспорта, в том числе 604 автобуса и электробуса, 447 троллейбусов и 364 трамвая. Помимо звукового сигнала, в транспорте используют встроенный в сиденье вибромодуль, который срабатывает при признаках засыпания водителя.

Вам будет интересно
Обязан ли работник отвечать на звонки начальника в нерабочее время в России
Сотрудник имеет право не отвечать на звонки начальника вне рабочего времени. Об этом сообщают специалисты Роструда. В ведомстве пояснили, что работник...
08.03.2026
7986

Теги

искусственный интеллект гост Россия

Популярное

ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением
ООН: удары ВСУ по складам Wildberries считаются военным преступлением

06:25 22.07.2026

Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе
Сразу два поджога АЗС произошло во Всеволожском районе

21:11 20.07.2026

Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии
Британские военные отрабатывают удары по Петербургу из Эстонии

06:49 21.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться