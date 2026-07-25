Мужчину арестовали на 14 суток за нецензурную брань 21 июля возле дома на Павловской улице в Колпино. Нарушитель устроил скандал и продолжил ругаться после замечаний местных жителей.

На заседании мужчина признал вину и объяснил свое поведение употреблением водки. По его словам, бутылку открыла подруга супруги, а крепкий алкоголь вызывает у него бурную реакцию.

Суд учел, что мужчина находится под административным надзором, систематически нарушает установленные ограничения, ранее привлекался к ответственности и не оплачивал штрафы.

Его признали виновным в мелком хулиганстве и назначили 14 суток административного ареста.