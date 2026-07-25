Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство жены в квартире дома на улице Севастьянова в Колпино.
Во время ссоры Роман Б. нанес женщине 14 ударов ножом по голове. От ударов нож сломался. После этого мужчина спрятал тело в детский диван в комнате сына. Находившийся дома мальчик позвонил бабушке во Владивосток, которая вызвала полицию.
Прибывшие правоохранители задержали мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. В суде подсудимый признал вину, однако заявил, что не намеревался убивать жену и не осознавал последствий своих действий.