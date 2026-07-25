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Убийца сломал нож о голову жены в Колпино

Мужчину приговорили к 10 годам колонии строгого режима за убийство жены в квартире дома на улице Севастьянова в Колпино.

Во время ссоры Роман Б. нанес женщине 14 ударов ножом по голове. От ударов нож сломался. После этого мужчина спрятал тело в детский диван в комнате сына. Находившийся дома мальчик позвонил бабушке во Владивосток, которая вызвала полицию.

Прибывшие правоохранители задержали мужчину в состоянии сильного алкогольного опьянения. В суде подсудимый признал вину, однако заявил, что не намеревался убивать жену и не осознавал последствий своих действий.

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колпино
Для души Новости

Нутрициолог рассказала, сколько черешни можно есть в день

Нутрициолог Светлана Зверева рассказала, на какие показатели стоит обращать внимание при употреблении яерешни, и объяснила, почему даже полезные продукты лучше есть в меру.

Нутрициолог рассказала, сколько черешни можно есть в день - Нутрициолог Светлана Зверева рассказала, на какие показатели стоит обращать внимание при употреблени
Фото: magnific_com

«Хотя черешня действительно полезна для сердца и мозга, людям с избыточным весом лучше не увлекаться этой сочной ягодой. Помните, что все‑таки это десерт. Да, знаю, удержаться сложно – сама бы съела целую миску! Но хотя бы постарайтесь держать порции под контролем», – сказала Светлана Зверева

Как сообщает spb.aif.ru, черешня в целом считается продуктом с низким ГИ, но показатель зависит от сорта и спелости.

«В среднем ГИ черешни – до 29, но у особо сладких сортов он может доходить до 63 – а это уже средний уровень. Именно поэтому я и отношу ее к десертам: сладость бывает обманчиво «тяжелой», – отметила Светлана Зверева

Нутрициолог советует употреблять в день не более 200-300 граммов черешни, причем лучше не в один прием, а разделив на части.

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