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На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 июля

В воскресенье, 26 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 июля - Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута.
Фото: freepik

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-181 подъезд к МАПП «Светогорск», А-121 «Сортавала» и Р-23  «Псков».

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство ограничений будет действовать до 20:00.

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Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, одну стройку и 168 частных домов в Левашово. Документы были проверены у 457 человек, из которых 137 оказались иностранными гражданами. Итог, 23 человека были доставлены в отделы полиции, большинство из них привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в России.

Одновременно сотрудники Госавтоинспекции проверили 248 автомобилей. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за управление транспортом без документов, отсутствие страховки, а также за нарушения требований к перевозке детей.

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мигранты рейд левашово Петербург полиция

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