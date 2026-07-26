Правительство Ленобласти поздравило военнослужащих, ветеранов флота и жителей региона с Днем Военно-Морского Флота России.

В поздравлении отмечается, что этот праздник объединяет всех, чья жизнь связана с морем, и напоминает о героических страницах истории российского флота — от подвигов балтийских моряков в годы Великой Отечественной войны до службы современных экипажей, несущих боевое дежурство.

«Три века русский флот остается гордостью и несокрушимой силой Отечества. Мы живем на земле, где каждый камень помнит шаги великих флотоводцев и простых матросов, и по праву гордимся тем, что Ленинградская область вписана в эту летопись первыми верфями, победами Петра и адмирала Апраксина при взятии Выборга, подвигами моряков — защитников Ораниенбаумского плацдарма, острова Сухо, героев Балтики и Ладоги. Сегодня их наследники продолжают нести вахту под Андреевским флагом», - отметили в правительстве.

В завершение обращения власти поблагодарили военных моряков за службу, назвав их надежным щитом морских рубежей России, и пожелали им благополучия, успешной службы и скорейшего возвращения домой из дальних походов.