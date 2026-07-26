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Власти Ленобласти поздравили военных моряков с Днем ВМФ

Правительство Ленобласти поздравило военнослужащих, ветеранов флота и жителей региона с Днем Военно-Морского Флота России.

Власти Ленобласти поздравили военных моряков с Днем ВМФ - В поздравлении отмечается, что этот праздник объединяет всех, чья жизнь связана с морем, и напоминае
Фото: правительство ЛО.

В поздравлении отмечается, что этот праздник объединяет всех, чья жизнь связана с морем, и напоминает о героических страницах истории российского флота — от подвигов балтийских моряков в годы Великой Отечественной войны до службы современных экипажей, несущих боевое дежурство.

«Три века русский флот остается гордостью и несокрушимой силой Отечества. Мы живем на земле, где каждый камень помнит шаги великих флотоводцев и простых матросов, и по праву гордимся тем, что Ленинградская область вписана в эту летопись первыми верфями, победами Петра и адмирала Апраксина при взятии Выборга, подвигами моряков — защитников Ораниенбаумского плацдарма, острова Сухо, героев Балтики и Ладоги. Сегодня их наследники продолжают нести вахту под Андреевским флагом», - отметили в правительстве.

В завершение обращения власти поблагодарили военных моряков за службу, назвав их надежным щитом морских рубежей России, и пожелали им благополучия, успешной службы и скорейшего возвращения домой из дальних походов.

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день ВМФ поздравление Ленобласть
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В Левашово прошел масштабный миграционный рейд

Правоохранители провели масштабный миграционный рейд на территории Выборгского района Петербурга.

В Левашово прошел масштабный миграционный рейд - Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, одну стройку и 168 частных домов в Лева
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, одну стройку и 168 частных домов в Левашово. Документы были проверены у 457 человек, из которых 137 оказались иностранными гражданами. Итог, 23 человека были доставлены в отделы полиции, большинство из них привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в России.

Одновременно сотрудники Госавтоинспекции проверили 248 автомобилей. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за управление транспортом без документов, отсутствие страховки, а также за нарушения требований к перевозке детей.

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мигранты рейд левашово Петербург полиция

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