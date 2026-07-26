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В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю его историю

В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю историю медучреждения. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Счастливыми родителями стали жители Ломоносовского района Кристина и Валерий Галдины. В семье появились сразу трое сыновей — Матвей, Елисей и Тимофей. У них уже есть пятилетний сын.

В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю его историю - Счастливыми родителями стали жители Ломоносовского района Кристина и Валерий Галдины. В семье появил
Фото: max_ru/drozdenko_au_lo

По словам главы региона, когда у Кристины начались роды, супруг оперативно доставил ее в перинатальный центр. Мальчики появились на свет с разницей всего в несколько минут. Сейчас новорожденные находятся под круглосуточным наблюдением неонатологов. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Как только позволит здоровье малышей, их переведут в палату к матери.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградский областной перинатальный центр ежегодно принимает более 4 тысяч родов, в том числе около 100 двоен. Он также напомнил о мерах поддержки семей с детьми, действующих в регионе. Среди них — региональный материнский капитал, единовременные выплаты при рождении ребенка, студенческий капитал, выплата молодым родителям при рождении третьего и последующих детей, компенсация аренды жилья, социальная няня и другие программы.

Кроме того, семьи, в которых рождается тройня, получают единовременную выплату почти 3,5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а также пособие в размере более 115 тысяч рублей на каждого новорожденного.

«Радуюсь за Кристину и Валерия! Пусть мальчишки растут здоровыми и счастливыми. А врачам и всему коллективу перинатального центра — низкий поклон за профессионализм», — отметил Александр Дрозденко.

Теги

Ленинградский областной перинатальный центр тройня Ленобласть Дрозденко
Новости Социум

Жителей Петербурга и Ленобласти призвали не открывать сообщения о долгах за электроэнергию

Жителям Петербурга и Ленобласти настоятельно рекомендуют не открывать поддельные уведомления о задолженности за электроэнергию. Об этом предупреждает Управление по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

телефон
Фото: Freepik.

Злоумышленники рассылают поддельные уведомления в мессенджерах с обычных номеров, выдавая их за сообщения от расчетного центра. В тексте говорится о якобы образовавшемся долге и начисленном штрафе. Пользователям предлагается перейти по ссылке для проверки лицевого счета.

Однако ссылка ведет на мошеннический сайт. После перехода по ней аферисты могут получить доступ к персональным данным или аккаунтам пользователя. Подозрительные сообщения рекомендуется сразу удалять, не вступая в переписку.

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Теги

мошенничество долг электричество Мвд Петербург Ленобласть

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