Правоохранители провели масштабный миграционный рейд на территории Выборгского района Петербурга.
Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, одну стройку и 168 частных домов в Левашово. Документы были проверены у 457 человек, из которых 137 оказались иностранными гражданами. Итог, 23 человека были доставлены в отделы полиции, большинство из них привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в России.
Одновременно сотрудники Госавтоинспекции проверили 248 автомобилей. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за управление транспортом без документов, отсутствие страховки, а также за нарушения требований к перевозке детей.
В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю его историю
В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю историю медучреждения. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.
Счастливыми родителями стали жители Ломоносовского района Кристина и Валерий Галдины. В семье появились сразу трое сыновей — Матвей, Елисей и Тимофей. У них уже есть пятилетний сын.
По словам главы региона, когда у Кристины начались роды, супруг оперативно доставил ее в перинатальный центр. Мальчики появились на свет с разницей всего в несколько минут. Сейчас новорожденные находятся под круглосуточным наблюдением неонатологов. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Как только позволит здоровье малышей, их переведут в палату к матери.
Александр Дрозденко отметил, что Ленинградский областной перинатальный центр ежегодно принимает более 4 тысяч родов, в том числе около 100 двоен. Он также напомнил о мерах поддержки семей с детьми, действующих в регионе. Среди них — региональный материнский капитал, единовременные выплаты при рождении ребенка, студенческий капитал, выплата молодым родителям при рождении третьего и последующих детей, компенсация аренды жилья, социальная няня и другие программы.
Кроме того, семьи, в которых рождается тройня, получают единовременную выплату почти 3,5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а также пособие в размере более 115 тысяч рублей на каждого новорожденного.
«Радуюсь за Кристину и Валерия! Пусть мальчишки растут здоровыми и счастливыми. А врачам и всему коллективу перинатального центра — низкий поклон за профессионализм», — отметил Александр Дрозденко.