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В Левашово прошел масштабный миграционный рейд

Правоохранители провели масштабный миграционный рейд на территории Выборгского района Петербурга.

В Левашово прошел масштабный миграционный рейд - Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, одну стройку и 168 частных домов в Лева
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, одну стройку и 168 частных домов в Левашово. Документы были проверены у 457 человек, из которых 137 оказались иностранными гражданами. Итог, 23 человека были доставлены в отделы полиции, большинство из них привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в России.

Одновременно сотрудники Госавтоинспекции проверили 248 автомобилей. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за управление транспортом без документов, отсутствие страховки, а также за нарушения требований к перевозке детей.

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Теги

мигранты рейд левашово Петербург полиция
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В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю его историю

В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю историю медучреждения. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

Счастливыми родителями стали жители Ломоносовского района Кристина и Валерий Галдины. В семье появились сразу трое сыновей — Матвей, Елисей и Тимофей. У них уже есть пятилетний сын.

В Ленинградском областном перинатальном центре родилась пятая тройня за всю его историю - Счастливыми родителями стали жители Ломоносовского района Кристина и Валерий Галдины. В семье появил
Фото: max_ru/drozdenko_au_lo

По словам главы региона, когда у Кристины начались роды, супруг оперативно доставил ее в перинатальный центр. Мальчики появились на свет с разницей всего в несколько минут. Сейчас новорожденные находятся под круглосуточным наблюдением неонатологов. Их состояние оценивается как стабильное, угрозы жизни нет. Как только позволит здоровье малышей, их переведут в палату к матери.

Александр Дрозденко отметил, что Ленинградский областной перинатальный центр ежегодно принимает более 4 тысяч родов, в том числе около 100 двоен. Он также напомнил о мерах поддержки семей с детьми, действующих в регионе. Среди них — региональный материнский капитал, единовременные выплаты при рождении ребенка, студенческий капитал, выплата молодым родителям при рождении третьего и последующих детей, компенсация аренды жилья, социальная няня и другие программы.

Кроме того, семьи, в которых рождается тройня, получают единовременную выплату почти 3,5 млн рублей на улучшение жилищных условий, а также пособие в размере более 115 тысяч рублей на каждого новорожденного.

«Радуюсь за Кристину и Валерия! Пусть мальчишки растут здоровыми и счастливыми. А врачам и всему коллективу перинатального центра — низкий поклон за профессионализм», — отметил Александр Дрозденко.

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Ленинградский областной перинатальный центр тройня Ленобласть Дрозденко

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