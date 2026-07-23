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Новости Происшествия

В Петербурге задержана иностранка за помощь мигрантам с фиктивными документами

Полиция задержала 44-летнюю женщину из ближнего зарубежья по подозрению в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.

По версии следствия, подозреваемая получила документы с недостоверными сведениями о трудоустройстве иностранцев и передала их двум выходцам из Средней Азии за денежное вознаграждение. На основании фиктивных документов им были оформлены патенты для пребывания на территории России. За оказание услуг она получила 14 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает других возможных соучастников.

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Теги

мигранты полиция Петербург незаконная миграция
Новости Происшествия

Администратор магазина украла украшения на 374 тысяч рублей в Петербурге

Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.

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