Администратора магазина Kari Жасмину С. приговорили к 1 году и 4 месяцам колонии общего режима за хищение украшений и денег на сумму более 443 тысяч рублей в Санкт-Петербурге.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, с марта по июль 2024 года женщина систематически похищала из магазина золотые изделия и наличные. Чтобы скрыть хищения, он вносила в учетные данные ложную информацию о наличии товаров.

Всего она присвоила семь золотых цепей, восемь колец и семь пар сережек стоимостью более 374 тысяч рублей, а также около 70 тысяч рублей наличными.

Красносельский районный суд также взыскал с осужденной более 443 тысяч рублей в счет возмещения ущерба.