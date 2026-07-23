Полиция задержала 44-летнюю женщину из ближнего зарубежья по подозрению в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории России.
По версии следствия, подозреваемая получила документы с недостоверными сведениями о трудоустройстве иностранцев и передала их двум выходцам из Средней Азии за денежное вознаграждение. На основании фиктивных документов им были оформлены патенты для пребывания на территории России. За оказание услуг она получила 14 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело. В настоящее время полиция устанавливает других возможных соучастников.