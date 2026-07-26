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Олег Газманов выступил на фестивале «Балтик Ралли» в Выборге и впервые исполнил песню «Моторосы»

Вечером в субботу, 25 июля, на главной сцене фестиваля «Балтик Ралли» состоялось выступление народного артиста России Олега Газманова.

В программе прозвучали патриотические композиции, посвящённые Родине, силе духа и единству. Особый интерес зрителей вызвала новая песня «Моторосы», которую артист исполнил впервые — она была написана специально для этого события.

Значительная часть концерта была адресована защитникам страны. Песни в поддержку военнослужащих зрители встречали с особым воодушевлением. «Балтик Ралли» уже давно перестал быть только мотопробегом. Фестиваль объединяет людей вокруг общих ценностей, уважения к истории и любви к своей стране.

Видео: Правительство Ленинградской области

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Выборг Балтик Ралли Олег Газманов
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В Левашово прошел масштабный миграционный рейд

Правоохранители провели масштабный миграционный рейд на территории Выборгского района Петербурга.

В Левашово прошел масштабный миграционный рейд - Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, одну стройку и 168 частных домов в Лева
Скрин видео: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Полицейские проверили пять складов популярного маркетплейса, одну стройку и 168 частных домов в Левашово. Документы были проверены у 457 человек, из которых 137 оказались иностранными гражданами. Итог, 23 человека были доставлены в отделы полиции, большинство из них привлечены к ответственности за нарушение режима пребывания в России.

Одновременно сотрудники Госавтоинспекции проверили 248 автомобилей. В отношении нарушителей составлены административные протоколы за управление транспортом без документов, отсутствие страховки, а также за нарушения требований к перевозке детей.

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Теги

мигранты рейд левашово Петербург полиция

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