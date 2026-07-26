Вечером в субботу, 25 июля, на главной сцене фестиваля «Балтик Ралли» состоялось выступление народного артиста России Олега Газманова.

В программе прозвучали патриотические композиции, посвящённые Родине, силе духа и единству. Особый интерес зрителей вызвала новая песня «Моторосы», которую артист исполнил впервые — она была написана специально для этого события.

Значительная часть концерта была адресована защитникам страны. Песни в поддержку военнослужащих зрители встречали с особым воодушевлением. «Балтик Ралли» уже давно перестал быть только мотопробегом. Фестиваль объединяет людей вокруг общих ценностей, уважения к истории и любви к своей стране.

Видео: Правительство Ленинградской области