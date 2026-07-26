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Прокуратура Тосненского района открыла «горячую линию» для пострадавших после атак БПЛА

Прокуратура Тосненского района Ленобласти организовала круглосуточную «горячую линию» для жителей, которым может потребоваться правовая помощь в связи с последствиями атак БПЛА.

Прокуратура Ленобласти
Фото: Прокуратура Ленобласти

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты готовы консультировать граждан по вопросам возмещения материального ущерба, получения медицинской помощи, оформления мер социальной поддержки, а также по другим вопросам, связанным с последствиями подобных происшествий.

Для получения консультации жители могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-921-375-25-97, который работает круглосуточно.

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В прокуратуре выразили надежду, что такая помощь гражданам не потребуется, однако напомнили, что все необходимые механизмы поддержки находятся в постоянной готовности.

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прокуратура БПЛА горячая линия Тосненский район Ленобласть
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В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места

В лесах Ленобласти начался сезон черных лисичек. По словам доцента кафедры ботаники и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Елены Рущиной, эти грибы уже можно встретить в Тосненском, Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах.

В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места - Черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат
Фото: magnific

Как сообщили в пресс-службе вуза, черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат. В европейской кухне ее нередко называют «трюфелем для бедных». Чаще всего гриб сушат, измельчают в порошок и используют в качестве ароматной приправы.

По словам специалиста, сезон черных лисичек начинается в конце июля и при благоприятной погоде продолжается до середины сентября, а иногда — вплоть до первых октябрьских заморозков.

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Биолог также напомнила, что в Ленинградской области произрастает более 60 видов съедобных и условно-съедобных грибов. Среди самых популярных у любителей «тихой охоты» — белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжие лисички, маслята, грузди, опята и сыроежки.

Специалисты рекомендуют не собирать грибы рядом с автомобильными трассами, железными дорогами, промышленными предприятиями и полигонами отходов. Грибы способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Наиболее благоприятными для сбора в Ленобласти считаются леса восточных районов региона.

Теги

лес черные лисички грибы Ленобласть

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