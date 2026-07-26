Прокуратура Тосненского района Ленобласти организовала круглосуточную «горячую линию» для жителей, которым может потребоваться правовая помощь в связи с последствиями атак БПЛА.

Как сообщили в надзорном ведомстве, специалисты готовы консультировать граждан по вопросам возмещения материального ущерба, получения медицинской помощи, оформления мер социальной поддержки, а также по другим вопросам, связанным с последствиями подобных происшествий.

Для получения консультации жители могут обратиться по телефону «горячей линии» 8-921-375-25-97, который работает круглосуточно.

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В прокуратуре выразили надежду, что такая помощь гражданам не потребуется, однако напомнили, что все необходимые механизмы поддержки находятся в постоянной готовности.