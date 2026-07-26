В Ленобласти стартовал проект «Оберег 47», цель которого — подготовить добровольцев к работе в чрезвычайных ситуациях и гуманитарных миссиях. Первые участники уже прошли интенсивный курс на полигоне МЧС в Мурино, где освоили основы пожаротушения, оказания первой помощи, организации радиосвязи и взаимодействия с пострадавшими.

Как отметил сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в интервью Online47, подобные инициативы сегодня особенно важны для безопасности жителей региона.

По его словам, добровольцы не раз доказывали свою эффективность, помогая людям в сложных ситуациях и участвуя в гуманитарных проектах. Проект «Оберег 47», подчеркнул сенатор, призван дать им необходимые знания и практические навыки.

«Управленческая команда области во главе с губернатором Александром Дрозденко идет навстречу таким людям. И проект «Оберег 47» направлен на то, чтобы обеспечить добровольцев необходимыми навыками, методиками, позволяющими сделать помощь действенной и работать на ответственных участках. Такая подготовка действительно способна помочь спасти жизни», — заявил Сергей Перминов.

Он также подчеркнул, что в экстренных ситуациях решающее значение имеет скорость и грамотность действий, поэтому развитие сети подготовленных добровольцев в районах Ленинградской области станет важным вкладом в укрепление системы гражданской защиты.