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Перминов: проект «Оберег 47» поможет подготовить добровольцев к ЧС

В Ленобласти стартовал проект «Оберег 47», цель которого — подготовить добровольцев к работе в чрезвычайных ситуациях и гуманитарных миссиях. Первые участники уже прошли интенсивный курс на полигоне МЧС в Мурино, где освоили основы пожаротушения, оказания первой помощи, организации радиосвязи и взаимодействия с пострадавшими.

Как отметил сенатор РФ от Ленобласти Сергей Перминов в интервью Online47, подобные инициативы сегодня особенно важны для безопасности жителей региона.

По его словам, добровольцы не раз доказывали свою эффективность, помогая людям в сложных ситуациях и участвуя в гуманитарных проектах. Проект «Оберег 47», подчеркнул сенатор, призван дать им необходимые знания и практические навыки.

«Управленческая команда области во главе с губернатором Александром Дрозденко идет навстречу таким людям. И проект «Оберег 47» направлен на то, чтобы обеспечить добровольцев необходимыми навыками, методиками, позволяющими сделать помощь действенной и работать на ответственных участках. Такая подготовка действительно способна помочь спасти жизни», — заявил Сергей Перминов.

Он также подчеркнул, что в экстренных ситуациях решающее значение имеет скорость и грамотность действий, поэтому развитие сети подготовленных добровольцев в районах Ленинградской области станет важным вкладом в укрепление системы гражданской защиты.

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Ленобласть чс добровольцы Перминов Оберег 47
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В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места

В лесах Ленобласти начался сезон черных лисичек. По словам доцента кафедры ботаники и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Елены Рущиной, эти грибы уже можно встретить в Тосненском, Приозерском, Выборгском, Лужском и Всеволожском районах.

В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места - Черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат
Фото: magnific

Как сообщили в пресс-службе вуза, черная лисичка ценится за насыщенный вкус и яркий аромат. В европейской кухне ее нередко называют «трюфелем для бедных». Чаще всего гриб сушат, измельчают в порошок и используют в качестве ароматной приправы.

По словам специалиста, сезон черных лисичек начинается в конце июля и при благоприятной погоде продолжается до середины сентября, а иногда — вплоть до первых октябрьских заморозков.

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Биолог также напомнила, что в Ленинградской области произрастает более 60 видов съедобных и условно-съедобных грибов. Среди самых популярных у любителей «тихой охоты» — белые грибы, подосиновики, подберезовики, рыжие лисички, маслята, грузди, опята и сыроежки.

Специалисты рекомендуют не собирать грибы рядом с автомобильными трассами, железными дорогами, промышленными предприятиями и полигонами отходов. Грибы способны накапливать тяжелые металлы и другие вредные вещества. Наиболее благоприятными для сбора в Ленобласти считаются леса восточных районов региона.

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лес черные лисички грибы Ленобласть

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