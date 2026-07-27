Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посоветовал жителям региона посетить участок Оредежской экотропы, который соединяет Сиверский и Вырицу. По его словам, маршрут протяженностью 11,5 километра проходит по одному из самых живописных берегов реки.

Глава региона также рекомендовал тем, кто отправится на сплав по Оредежу, сделать остановку на Лялином лугу. Здесь после обновления открыта усадьба Елисеевых, ставшая одной из достопримечательностей маршрута.

Фото: t_me/drozdenko_au_lo

По словам Александра Дрозденко, такие места помогают почувствовать красоту природы и напоминают о важности сохранения исторического и природного наследия Ленинградской области.

«Такие места — они не просто на карте, они в сердце. Они напоминают нам, как важно беречь эту землю, ее историю, ее реки и берега. Хорошей вам недели, ленинградцы! Пусть она будет такой же живой и звонкой, как наш Оредеж», — отметил губернатор.