weather 21.1°
$

Главная / Для души / Дрозденко пригласил жителей Ленобласти прогуляться по экотропе вдоль Оредежа

Для души Новости Главное

Дрозденко пригласил жителей Ленобласти прогуляться по экотропе вдоль Оредежа

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко посоветовал жителям региона посетить участок Оредежской экотропы, который соединяет Сиверский и Вырицу. По его словам, маршрут протяженностью 11,5 километра проходит по одному из самых живописных берегов реки.

Глава региона также рекомендовал тем, кто отправится на сплав по Оредежу, сделать остановку на Лялином лугу. Здесь после обновления открыта усадьба Елисеевых, ставшая одной из достопримечательностей маршрута.

Фото: t_me/drozdenko_au_lo

По словам Александра Дрозденко, такие места помогают почувствовать красоту природы и напоминают о важности сохранения исторического и природного наследия Ленинградской области.

«Такие места — они не просто на карте, они в сердце. Они напоминают нам, как важно беречь эту землю, ее историю, ее реки и берега. Хорошей вам недели, ленинградцы! Пусть она будет такой же живой и звонкой, как наш Оредеж», — отметил губернатор.

Вам будет интересно
В Ленобласти начался сезон черных лисичек: биолог назвала грибные места
В лесах Ленобласти начался сезон черных лисичек. По словам доцента кафедры ботаники и экологии РГПУ имени А. И. Герцена Елены Рущиной, эти грибы уже м...
26.07.2026
312

Теги

Дрозденко экотропа Ленобласть
Для души Новости Главное

Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 28 июля

В Ленобласти 28 июля ожидается облачная с прояснениями погода.

Кратковременные дожди и до +24°С – погода в Ленобласти на 28 июля - Местами возможны грозы и ливни.
Фото: Freepik.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы и ливни. Ветер ночью юго-восточный, южный, днем юго-западный, западный умеренный, при грозе порывистый.

Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем — +19…+24°С.

Вам будет интересно
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график профилактических рейдов, которые пройдут на дорогах Ленобласти и Петербурга в августе 2026 года. Скрин видео: ГУ...
27.07.2026
272

Теги

Ленобласть погода дожди лето

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки
Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

07:28 27.07.2026

Дорожные ограничения введут в Ленобласти 27 июля
Дорожные ограничения введут в Ленобласти 27 июля

06:11 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться