В городе повысили надежность водоснабжения для более чем сотни жителей.

В Сланцах специалисты «Леноблводоканала» заменили свыше 150 метров водопроводных труб на улицах Пригородной и Новосельской. Об этом 27 июля рассказали в пресс-службе предприятия.

В микрорайоне Большие Лучки, на улице Пригородной, коммунальщики обновили 81 метр трубопровода и установили новую запорную арматуру. Аналогичные мероприятия прошли на Новосельской улице, где специалисты заменили 77 метров труб, установили два новых колодца и обновили запорные механизмы.

Теперь техническое обслуживание системы станет значительно комфортнее для горожан. Возможность точечного отключения отдельных участков сети или конкретных домов исключает необходимость перекрывать подачу воды целым кварталам при проведении работ.

Реализация проекта позволила улучшить качество и стабильность водоснабжения для более чем 100 абонентов.