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В Сланцах модернизировали 150 метров водопроводных сетей

В городе повысили надежность водоснабжения для более чем сотни жителей.

В Сланцах модернизировали 150 метров водопроводных сетей - В городе повысили надежность водоснабжения для более чем сотни жителей.
Фото: Леноблводоканал

В Сланцах специалисты «Леноблводоканала» заменили свыше 150 метров водопроводных труб на улицах Пригородной и Новосельской. Об этом 27 июля рассказали в пресс-службе предприятия. 

В микрорайоне Большие Лучки, на улице Пригородной, коммунальщики обновили 81 метр трубопровода и установили новую запорную арматуру. Аналогичные мероприятия прошли на Новосельской улице, где специалисты заменили 77 метров труб, установили два новых колодца и обновили запорные механизмы.

Теперь техническое обслуживание системы станет значительно комфортнее для горожан. Возможность точечного отключения отдельных участков сети или конкретных домов исключает необходимость перекрывать подачу воды целым кварталам при проведении работ.

Реализация проекта позволила улучшить качество и стабильность водоснабжения для более чем 100 абонентов. 

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Жительница Ленобласти отделалась штрафом за дачу ложных показаний

Подсудимая предоставила суда ложные сведения, чтобы помочь подруге избежать наказания за продажу наркотиков.

В Сосновом Бору завершили расследование уголовного дела против местной жительницы за дачу ложных показаний. Девушка отделалась штрафом, сообщает прокуратура Ленинградской области 27 июля.

По материалам дела, в мае 2026 года подсудимая дала ложные показания в суде, чтобы помочь подруге, обвиняемой в сбыте наркотиков.

«С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил Лебедевой наказание в виде штрафа», — указано в сообщении.

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