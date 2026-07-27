В Ленинградской области продолжается работа по созданию полноценных условий для обучения, развития и профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья.
Как сообщила на аппаратном совещании председатель комитета общего и профессионального образования Ирина Кириллова, в регионе насчитывается более 40 тысяч таких учащихся. Для них организованы коррекционные и ресурсные классы, предусмотрено обучение на дому. После окончания школы ребята могут получить профессию наравне со сверстниками. В колледжах области их обучают специальностям повара, пекаря, маляра, автомеханика, мастера-озеленителя и другим.
«Главная задача — дать человеку навыки, которые помогут в самостоятельной жизни и работе», — подчеркнула Ирина Кириллова.
Продолжается адаптация зданий. В школах, где учатся дети с инвалидностью, устанавливают пандусы, подъёмники, поручни, тактильные указатели, закупают коляски и специальное оборудование. В текущем году работы запланированы ещё в 22 образовательных учреждениях. Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению: в регионе работают более 2,6 тысячи психологов, логопедов, дефектологов, тьюторов и социальных педагогов. При этом нагрузка на специалистов остаётся высокой, поэтому область расширяет подготовку и переподготовку таких кадров.