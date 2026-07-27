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В Ленинградской области создают равные образовательные условия для детей с ОВЗ

В Ленинградской области продолжается работа по созданию полноценных условий для обучения, развития и профессиональной подготовки детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Ленинградской области создают равные образовательные условия для детей с ОВЗ - В Ленинградской области продолжается работа по созданию полноценных условий для обучения, развития и
Фото: Правительство Ленинградской области

Как сообщила на аппаратном совещании председатель комитета общего и профессионального образования Ирина Кириллова, в регионе насчитывается более 40 тысяч таких учащихся. Для них организованы коррекционные и ресурсные классы, предусмотрено обучение на дому. После окончания школы ребята могут получить профессию наравне со сверстниками. В колледжах области их обучают специальностям повара, пекаря, маляра, автомеханика, мастера-озеленителя и другим.

«Главная задача — дать человеку навыки, которые помогут в самостоятельной жизни и работе», — подчеркнула Ирина Кириллова.

Продолжается адаптация зданий. В школах, где учатся дети с инвалидностью, устанавливают пандусы, подъёмники, поручни, тактильные указатели, закупают коляски и специальное оборудование. В текущем году работы запланированы ещё в 22 образовательных учреждениях. Отдельное внимание уделяется кадровому обеспечению: в регионе работают более 2,6 тысячи психологов, логопедов, дефектологов, тьюторов и социальных педагогов. При этом нагрузка на специалистов остаётся высокой, поэтому область расширяет подготовку и переподготовку таких кадров.

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Новости Экономика

По прогнозам экспертов, во втором полугодии банки на треть увеличат выплаты по программам лояльности

В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в формате кешбэка. Об этом на днях сообщили аналитики ВТБ. По их оценкам, во втором полугодии совокупные выплаты кешбэка превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первых шести месяцев 2026-го. 

По прогнозам экспертов, во втором полугодии банки на треть увеличат выплаты по программам лояльности - В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в фо

Фото: magnific

Если в первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее, то по итогам года сумма выплаченного кешбэка, по прогнозам экспертов, может перевалить за 473 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2025 года. Прогноз учитывает все форматы вознаграждений: прямые выплаты рублями, бонусы и пр.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов. Во второй части 2026-го тренд сохранится: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Свой комментарий на тему роста выплат в формате кэшбека российскими банками дал начальник управления «Расти с ВТБ» Роман Синенко:

«Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой «гонкой». Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации – лояльность уже не просто про кешбэк, а про комплексное персональное предложение от банка и его партнеров».

Теги

кешбэк ВТБ

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