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Архив Ленобласти признан лидером в СЗФО по объёму информационных ресурсов

Ленинградский областной государственный архив, расположенный в Выборге, возглавляет рейтинг архивных учреждений Северо-Западного федерального округа по объёму информационных баз данных.

В фондах архива в Выборге хранится более 1,3 миллиона дел, охватывающих период с 1635 года по настоящее время. Свыше 2,5 тысячи из них отнесены к категории особо ценных документов.

Вопросы вовлечения этих материалов в научный оборот стали главной темой заседания аппарата правительства Ленинградской области. С докладами перед участниками выступили вице-губернатор по вопросам развития и сохранения культурного наследия Владимир Цой и директор архива Юлия Крипатова. Губернатор Александр Дрозденко, комментируя представленную информацию, подчеркнул ее значение не только для экономики и истории, но и для анализа прошлого и сохранения знаний для будущих поколений.

«Уникальную работу проводят архивное управление, комитет по сохранению культурного наследия и Выборгский архив, — это работа, необходимая не для сегодня, а для завтрашнего дня», — отметил глава региона.

На портале «Архивы Ленинградской области» сегодня размещено более 80 электронных выставочных проектов. Среди них — серия из 24 выставок, посвящённых истории малых городов региона. Для исследователей и всех заинтересованных лиц открыты свыше 3200 архивных дел в цифровом формате, включая фотографии, открытки и похозяйственные книги за 1938–1945 годы. Благодаря научной и исследовательской деятельности архива, в региональный календарь памятных дат включено 12 праздничных дней и 33 памятные даты. С 2017 года 12 городов и населенных пунктов Ленинградской области удостоены почётных званий за воинскую доблесть.

Теги

Ленобласть Александр Дрозденко
Новости Социум

Коллекторы в Ленобласти оштрафованы на 1,2 млн рублей

Управление Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Ленобласти отчиталось о результатах контроля за деятельностью взыскателей просроченной задолженности.

По итогам 2026 года коллекторские агентства и кредитные организации выплатили свыше 1,2 млн рублей штрафов.

В рамках защиты прав граждан приставы рассмотрели 335 обращений граждан, а также провели профилактические мероприятия, в ходе которых юридическим лицам было объявлено 233 предостережения. За допущенные нарушения приставы составили 31 протокол. Среди нарушителей оказались девять микрофинансовых организаций, пять банков и две профессиональные коллекторские организации.

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28.07.2026
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О неправомерных действиях коллекторов можно сообщить по почте или через сервис «Интернет-приемная» на официальном сайте Управления.

Теги

Ленобласть штраф УФССП банки коллекторы

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