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В Выборге продолжается ремонт участка Ленинградского шоссе

Сейчас дорожники снимают изношенный слой асфальта.

В Выборге продолжается ремонт участка Ленинградского шоссе - Сейчас дорожники снимают изношенный слой асфальта.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

В Выборге продолжают ремонт участка Ленинградского шоссе. Работы проходят в соответствии с графиком, рассказали 27 июля в пресс-службе районной администрации.

На текущем этапе рабочие выполняют снимают изношенный слой дорожного покрытия путем фрезерования. Затем на объекте приступят к укладке нового асфальта.

«Работы проводятся в рамках муниципального контракта», — добавили в администрации.

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27.07.2026
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Теги

Выборг Ленинградское шоссе
Новости Экономика

По прогнозам экспертов, во втором полугодии банки на треть увеличат выплаты по программам лояльности

В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в формате кешбэка. Об этом на днях сообщили аналитики ВТБ. По их оценкам, во втором полугодии совокупные выплаты кешбэка превысят 270 млрд рублей, что на треть выше уровня первых шести месяцев 2026-го. 

По прогнозам экспертов, во втором полугодии банки на треть увеличат выплаты по программам лояльности - В планах у российских банков существенно нарастить расходы на программы лояльности, в том числе в фо

Фото: magnific

Если в первом полугодии банки выплатили клиентам около 200 млрд рублей, что на 10% меньше, чем годом ранее, то по итогам года сумма выплаченного кешбэка, по прогнозам экспертов, может перевалить за 473 млрд рублей, что сопоставимо с показателями 2025 года. Прогноз учитывает все форматы вознаграждений: прямые выплаты рублями, бонусы и пр.

Аналитики банка отмечают, что рынок программ лояльности достиг локального «плато»: после периода активной конкуренции и роста выплат банки начинают пересматривать подходы к стимулированию клиентов. Во второй части 2026-го тренд сохранится: банки будут перераспределять бюджеты в пользу персональных предложений, повышая эффективность и удержание клиентов.

Свой комментарий на тему роста выплат в формате кэшбека российскими банками дал начальник управления «Расти с ВТБ» Роман Синенко:

«Во втором полугодии мы прогнозируем рост выплаты кешбэка, но это не будет новой «гонкой». Рынок банковской лояльности входит в новую, осознанную фазу, где фокус на эффективность и точечную работу с клиентом приводит к трансформации – лояльность уже не просто про кешбэк, а про комплексное персональное предложение от банка и его партнеров».

Теги

кешбэк ВТБ

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