Трагедия расследуется в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности.

В Петербурге переквалифицировали уголовное дело о гибели мальчика, голову которого зажало автоматическими воротами. Расследование находится в производстве следственного управления по Центрального району города.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу принято к производству уголовное дело, ранее возбужденное в следственных органах полиции, и переквалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — указано в сообщении.

По материалам дела, 22 июля мальчик пытался пролезть между воротами и стеной, однако в этот момент житель дома активировал автоматическое открывание ворот. В результате ребенка зажало, и он получил серьезные травмы. С места происшествия несовершеннолетнего увезли в больницу, но спасти его не удалось.

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Фото на миниатюре: СК РФ