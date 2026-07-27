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В Петербурге СК расследует дело о гибели мальчика, голову которого зажало воротами

Трагедия расследуется в рамках статьи о причинении смерти по неосторожности.

В Петербурге переквалифицировали уголовное дело о гибели мальчика, голову которого зажало автоматическими воротами. Расследование находится в производстве следственного управления по Центрального району города.

«Следственным отделом по Центральному району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу принято к производству уголовное дело, ранее возбужденное в следственных органах полиции, и переквалифицировано по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — указано в сообщении.

По материалам дела, 22 июля мальчик пытался пролезть между воротами и стеной, однако в этот момент житель дома активировал автоматическое открывание ворот. В результате ребенка зажало, и он получил серьезные травмы. С места происшествия несовершеннолетнего увезли в больницу, но спасти его не удалось.

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Фото на миниатюре: СК РФ

Теги

Петербург причинение смерти по неосторожности
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В Выборге продолжается ремонт участка Ленинградского шоссе

Сейчас дорожники снимают изношенный слой асфальта.

В Выборге продолжается ремонт участка Ленинградского шоссе - Сейчас дорожники снимают изношенный слой асфальта.
Фото: пресс-служба администрации Выборгского района

В Выборге продолжают ремонт участка Ленинградского шоссе. Работы проходят в соответствии с графиком, рассказали 27 июля в пресс-службе районной администрации.

На текущем этапе рабочие выполняют снимают изношенный слой дорожного покрытия путем фрезерования. Затем на объекте приступят к укладке нового асфальта.

«Работы проводятся в рамках муниципального контракта», — добавили в администрации.

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