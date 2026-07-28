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Беспилотная опасность объявлена в Ленобласти

Утром 28 июля в воздушном пространстве Ленинградской области объявлен режим беспилотной опасности.

Беспилотник
Фото: ivbg.ru.

Возможно понижение скорости мобильного интернета, предупредил губернатор Ленобласти.

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05.03.2026
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Теги

Беспилотная опасность Ленобласть БПЛА СВО
Новости Социум

Дорожные работы на трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти продлены

Сроки дорожных работ на 134 километре федеральной трассы А-181 «Скандинавия» продлены до 7 августа 2026 года. Ранее планировалось завершить работы до 31 июля.

Дорожные работы на трассе А-181 «Скандинавия» в Ленобласти продлены - Сроки продлены до 7 августа. Ранее планировалось завершить работы до 31 июля.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

На время работ движение транспорта организовано в реверсивном режиме со светофорным регулированием. Скорость движения ограничена до 40 км/ч.

Водителей просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов и строго соблюдать требования временных дорожных знаков. ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства.

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27.07.2026
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Теги

скандинавия Выборгский район Ленобласть ремонт дороги

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