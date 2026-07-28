Председатель региональной Избирательной комиссии Михаил Лебединский сообщил о завершении этапа выдвижения кандидатов и партийных списков в рамках предстоящих избирательных кампаний.

На выборах в областной парламент Избирательная комиссия заверила списки кандидатов от шести политических партий. От «Единой России» в списках значится 80 кандидатов, от КПРФ — 63, от «Новых людей» — 48, от «Зеленых» — 57, от Коммунистов России — 50, от «Справедливой России — За правду» — 70 и от ЛДПР — 65. Таким образом, в заверенных общеобластных списках насчитывается 433 кандидата.

По 25 одномандатным избирательным округам подано 120 заявлений о выдвижении. Наибольшее количество кандидатов выдвинули «Единая Россия» и КПРФ (по 25), ЛДПР (25) и «Справедливая Россия» (21). От «Новых людей» зарегистрировано 17 кандидатов, от Коммунистов России — 2. Ещё пятеро претендентов выдвинулись в порядке самовыдвижения.

В единый день голосования также состоятся дополнительные выборы депутатов советов депутатов в пяти муниципальных образованиях: Волосовском городском поселении, городе Волхове, Ивангородском городском поселении, а также Вистинском и Большелуцком сельских поселениях Кингисеппского района. Всего замещению подлежат 8 мандатов. Этап выдвижения кандидатов на муниципальном уровне продлится до 2 августа.

Параллельно подведены итоги выдвижения кандидатов в депутаты Государственной Думы по одномандатным округам. Документы представили 24 кандидата, баллотирующихся по Всеволожскому (№ 112), Гатчинскому (№ 113) и Волховскому (№ 114) одномандатным округам. По 8 кандидатов выдвинули «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, Коммунисты России, «Справедливая Россия», «Зеленые», «Новые люди» и «Яблоко». Самовыдвиженцев на федеральном уровне не зарегистрировано.

По данным Центральной избирательной комиссии России, в заверенных федеральных списках по стране насчитывается 3133 кандидата, а по одномандатным округам — 1667. Подробную информацию о кандидатах и партиях можно получить с помощью цифровых сервисов в личном кабинете на портале «Госуслуги» и на официальном сайте ЦИК России.

Голосование по выборам депутатов Государственной Думы РФ девятого созыва и ЗакСобрания области восьмого созыва пройдёт 18, 19 и 20 сентября 2026 года.