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В Петербурге ускорилась инфляция из-за дефицита топлива

Рубли
Фото: Freepik.

В июне 2026 года потребительские цены в Санкт-Петербурге и других регионах России росли быстрее, чем месяцем ранее. Причина – нарушения в поставках моторного топлива, сообщает «АБН24».

Стоимость бензина и дизеля закладывается в структуру потребительской корзины, поэтому их удорожание отражается на общем уровне цен. Росстат зафиксировал в Тыве двузначную инфляцию – 12,2% в годовом выражении.

В мае показатель не превышал 7,13%. Наименьший рост цен отмечен в Ингушетии – 3,88%, но и здесь инфляция прибавила 0,5% по сравнению с маем, сообщают «Известия». Дефицит горючего эксперты называют главным триггером ускорения.  За год цены на бензин и дизельное топливо выросли в Севастополе почти на 80%, в Тыве – более чем на 65%, на Камчатке – на 18,5%.

В Москве и Санкт-Петербурге прибавка составила 12,5-13,5%. Кроме прямого влияния через потребительскую корзину, топливное удорожание повышает транспортные расходы предприятий и производственные затраты.

Бизнес переносит эти издержки в розничные цены. Дополнительное давление на инфляцию оказали тарифы на услуги связи и почты, а также падение рубля почти на 10% в июне.

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Переехавший пристава петербуржец отделался условным сроком

Петербуржца приговорили к 2 годам лишения свободы условно за наезд на судебного пристава во дворе домов на улице Маршала Новикова в Санкт-Петербурге, сообщает Neva.Today.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, водитель Peugeot сбил пристава во время исполнения им служебных обязанностей. По словам потерпевшего, мужчина пытался вырвать у него постановление о возбуждении исполнительного производства, кричал, нецензурно выражался и намеревался покинуть место проведения исполнительных действий.

Подсудимый вину не признал и заявил, что пристав превысил должностные полномочия. Суд назначил автомобилисту 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на тот же период.

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