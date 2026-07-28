В июне 2026 года потребительские цены в Санкт-Петербурге и других регионах России росли быстрее, чем месяцем ранее. Причина – нарушения в поставках моторного топлива, сообщает «АБН24».

Стоимость бензина и дизеля закладывается в структуру потребительской корзины, поэтому их удорожание отражается на общем уровне цен. Росстат зафиксировал в Тыве двузначную инфляцию – 12,2% в годовом выражении.

В мае показатель не превышал 7,13%. Наименьший рост цен отмечен в Ингушетии – 3,88%, но и здесь инфляция прибавила 0,5% по сравнению с маем, сообщают «Известия». Дефицит горючего эксперты называют главным триггером ускорения. За год цены на бензин и дизельное топливо выросли в Севастополе почти на 80%, в Тыве – более чем на 65%, на Камчатке – на 18,5%.

В Москве и Санкт-Петербурге прибавка составила 12,5-13,5%. Кроме прямого влияния через потребительскую корзину, топливное удорожание повышает транспортные расходы предприятий и производственные затраты.

Бизнес переносит эти издержки в розничные цены. Дополнительное давление на инфляцию оказали тарифы на услуги связи и почты, а также падение рубля почти на 10% в июне.