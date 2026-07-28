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Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 29 июля

В Ленобласти 29 июля ожидается облачная погода с прояснениями.

Кратковременные дожди и до +23°С – погода в Ленобласти на 29 июля - Днем на востоке региона — ливни и грозы.
Фото: freepik.

Местами возможны кратковременные дожди, а днем на востоке региона — ливни и грозы. Ветер западный, северо-западный умеренный.

Температура воздуха ночью составит +10…+15°С, днем — +18…+23°С. Атмосферное давление будет повышаться.

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Теги

Ленобласть погода дожди лето
Новости Социум Главное

Пенсионеры, студенты и многодетные смогут получать льготы по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года в России стартует эксперимент, в рамках которого социальные льготы можно будет получать с помощью банковской карты «Мир». Пилотный проект продлится до 31 марта 2027 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

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Фото: Freepik.

Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для получения льгот потребуется привязать карту «Мир» к учетной записи на портале «Госуслуги». После этого система автоматически определит все положенные человеку меры поддержки.

Как сообщили в правительстве, с помощью карты можно будет пользоваться льготным проездом в городском и пригородном транспорте, получать скидки в аптеках и магазинах, а также посещать учреждения культуры на льготных условиях. К системе подключат не только государственные сервисы, но и коммерческие организации.

Теги

эксперимент правительство льготы карта МИР

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