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На трассе Р-23 под Гатчиной ввели реверсивное движение

На участке трассы Р-23 в Гатчинском округе Ленобласти с 28 июля ввели реверсивное движение.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реконструкция началась на отрезке с 55 по 60 километр трассы между деревней Большие Колпаны и селом Никольское.

На трассе Р-23 под Гатчиной ввели реверсивное движение - Ограничение движения будет действовать до 2 августа.
Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

Ежедневно с 08:00 до 20:00 до 2 августа специалисты будут демонтировать барьерное ограждение. Из-за этого на данном участке будет организовано реверсивное движение на отрезках по 500 метров. Скорость движения ограничена до 40 км/ч. На этом участке дороги всего две полосы для движения — по одной в каждом направлении.

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Р-23 Гатчинский округ Ленобласть реверсивное движение реверс дороги ограничено движение
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