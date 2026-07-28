На участке трассы Р-23 в Гатчинском округе Ленобласти с 28 июля ввели реверсивное движение.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», реконструкция началась на отрезке с 55 по 60 километр трассы между деревней Большие Колпаны и селом Никольское.

Ежедневно с 08:00 до 20:00 до 2 августа специалисты будут демонтировать барьерное ограждение. Из-за этого на данном участке будет организовано реверсивное движение на отрезках по 500 метров. Скорость движения ограничена до 40 км/ч. На этом участке дороги всего две полосы для движения — по одной в каждом направлении.