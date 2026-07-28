weather 19.6°
$

Главная / Новости / Пенсионеры, студенты и многодетные смогут получать льготы по карте «Мир»

Новости Социум Главное

Пенсионеры, студенты и многодетные смогут получать льготы по карте «Мир»

С 1 августа 2026 года в России стартует эксперимент, в рамках которого социальные льготы можно будет получать с помощью банковской карты «Мир». Пилотный проект продлится до 31 марта 2027 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

карта
Фото: Freepik.

Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для получения льгот потребуется привязать карту «Мир» к учетной записи на портале «Госуслуги». После этого система автоматически определит все положенные человеку меры поддержки.

Как сообщили в правительстве, с помощью карты можно будет пользоваться льготным проездом в городском и пригородном транспорте, получать скидки в аптеках и магазинах, а также посещать учреждения культуры на льготных условиях. К системе подключат не только государственные сервисы, но и коммерческие организации.

Теги

эксперимент правительство льготы карта МИР
Новости Происшествия

Петербуржец угнал «Газель» с территории предприятия, протаранил ворота и бросил машину

Мужчину задержали по подозрению в угоне «Газели» стоимостью 2,5 миллиона рублей с территории предприятия на Кушелевской дороге в Санкт-Петербурге.

Заявление об угоне поступило в полицию Калининского района 26 июля около 07:30. По предварительным данным, 27-летний мужчина проник на территорию предприятия, сел в автомобиль, протаранил ворота и уехал.

Позже «Газель» обнаружили на Новороссийской улице. Подозреваемого задержали 27 июля у дома на Гражданском проспекте. Заведено уголовное дело о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения.

Вам будет интересно
Поклонница Виктора Цоя умерла возле его могилы в Петербурге
Фото: pxhere На Богословском кладбище Санкт-Петербурга вечером 18 января обнаружили мертвой 47-летнюю женщину, которая пришла к месту захоронения лиде...
19.01.2026
1713

Теги

Санкт-Петербург

Популярное

Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август
Госавтоинспекция опубликовала график рейдов в Ленобласти на август

11:34 27.07.2026

В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами
В больнице Петербурга умер мальчик, голову которого зажало автоматическими воротами

10:57 27.07.2026

Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки
Путин: Запад своими решениями выпустил джина из бутылки

07:28 27.07.2026

×
Самое интересное – у нас в ТГ. Подписывайтесь
подписка в телеграм Подписаться