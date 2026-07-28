С 1 августа 2026 года в России стартует эксперимент, в рамках которого социальные льготы можно будет получать с помощью банковской карты «Мир». Пилотный проект продлится до 31 марта 2027 года, соответствующее постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Участниками эксперимента станут многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды и студенты. Для получения льгот потребуется привязать карту «Мир» к учетной записи на портале «Госуслуги». После этого система автоматически определит все положенные человеку меры поддержки.

Как сообщили в правительстве, с помощью карты можно будет пользоваться льготным проездом в городском и пригородном транспорте, получать скидки в аптеках и магазинах, а также посещать учреждения культуры на льготных условиях. К системе подключат не только государственные сервисы, но и коммерческие организации.