Мужчину оштрафовали на 250 тысяч рублей и лишили водительских прав на полтора года за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения в Кировском районе Ленинградской области.

Как сообщили в региональной прокуратуре, ранее водителя уже привлекали к административной ответственности за отказ от медицинского освидетельствования.

В апреле 2026 года мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал его виновным. Автомобиль Volkswagen Polo конфисковали в доход государства.