В Выборге стартовал межрегиональный этап «Кубка защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции из Северо-Западного федерального округа.

Соревнования, которые продлятся до 31 июля, объединили более 120 участников из всех регионов СЗФО. Ленинградскую область на турнире представляют 18 спортсменов, прошедших СВО. Программа состязаний включает пулевую стрельбу, стрельбу из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис, шоудаун (настольный теннис для слепых), спортивное метание ножа, волейбол сидя и гонки на ялах. Впервые в рамках кубка проходят соревнования по кибатлетике — специальной дисциплине, в которой люди с инвалидностью с помощью технических средств реабилитации выполняют бытовые операции.

«Сегодня ветераны, особенно с инвалидностью, которые занимаются спортом и физической культурой, становятся примером силы духа, мужества и жизнелюбия. Их победы, стремления и желание двигаться вперёд дорогого стоят. Наша работа не сводится только к привлечению ветеранов к участию в соревнованиях. Мы ежедневно рассказываем ребятам о том, как важно заниматься спортом, ставить перед собой новые цели и быть частью спортивного сообщества. Приводим в пример героев, которые не побоялись начать новую жизнь после СВО, поверили в свои силы и добились значимых результатов», — отметила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.

Организаторами соревнований выступили фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Правительства Ленинградской области.