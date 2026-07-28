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Новости Спорт СВО

Ветераны из Ленобласти участвуют в окружном этапе «Кубка защитников Отечества» в Выборге

В Выборге стартовал межрегиональный этап «Кубка защитников Отечества» для ветеранов специальной военной операции из Северо-Западного федерального округа.

Соревнования, которые продлятся до 31 июля, объединили более 120 участников из всех регионов СЗФО. Ленинградскую область на турнире представляют 18 спортсменов, прошедших СВО. Программа состязаний включает пулевую стрельбу, стрельбу из лука, пауэрлифтинг, настольный теннис, шоудаун (настольный теннис для слепых), спортивное метание ножа, волейбол сидя и гонки на ялах. Впервые в рамках кубка проходят соревнования по кибатлетике — специальной дисциплине, в которой люди с инвалидностью с помощью технических средств реабилитации выполняют бытовые операции. 

«Сегодня ветераны, особенно с инвалидностью, которые занимаются спортом и физической культурой, становятся примером силы духа, мужества и жизнелюбия. Их победы, стремления и желание двигаться вперёд дорогого стоят. Наша работа не сводится только к привлечению ветеранов к участию в соревнованиях. Мы ежедневно рассказываем ребятам о том, как важно заниматься спортом, ставить перед собой новые цели и быть частью спортивного сообщества. Приводим в пример героев, которые не побоялись начать новую жизнь после СВО, поверили в свои силы и добились значимых результатов», — отметила руководитель регионального филиала фонда «Защитники Отечества» Ольга Историк.

Организаторами соревнований выступили фонд «Защитники Отечества» совместно с Паралимпийским комитетом России при поддержке Министерства спорта Российской Федерации и Правительства Ленинградской области.

Теги

Выборг ветераны СВО Фонд Защитники Отечества Ольга Историк
Новости Спорт

Чемпиона мира по футболу лишили работы в сборной Италии из-за ролика «Ой, что ни вечер, то футбол»

Андреа Пирло не станет главным тренером сборной Италии по футболу из-за сотрудничества с российской букмекерской компанией.

Как сообщил итальянский спортивный журналист Фабрицио Романо, чемпион мира 2006 года принял устное предложение Федерации футбола Италии. Однако назначение вызвало споры и было заблокировано президентом FIGC.

Пирло заключил контракт с российским букмекером в октябре 2025 года и стал амбассадором компании. В рамках сотрудничества он снялся в рекламном ролике «Ой, что ни вечер, то футбол», который показывали во время трансляций матчей Чемпионата мира 2026 года.

Свой пост также должен покинуть спортивный директор сборной Италии Паоло Мальдини, назначенный 16 дней назад.

В качестве игрока Пирло стал чемпионом мира в 2006 году и дошел со сборной Италии до финала чемпионата Европы в 2012 году. С 2025 года специалист возглавляет клуб «Юнайтед» из Объединенных Арабских Эмиратов.

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