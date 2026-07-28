В Ленинградской области опубликован для общественного обсуждения проект прогноза социально-экономического развития региона на 2027–2029 годы.

Документ, представленный комитетом экономического развития и инвестиционной деятельности, разработан в двух вариантах — базовом и консервативном. При его подготовке учитывались сценарные условия, итоги развития первых месяцев текущего года, а также ретроспективный анализ.

Согласно базовому варианту прогноза, в ближайшие три года промышленное производство в регионе будет ежегодно прирастать в среднем на 2,3 процента. Объем строительных работ увеличится на 2 процента, оборот розничной торговли — на 2,7 процента, а платных услуг — на 2,4 процента. Ежегодный объем инвестиционных вложений составит не менее 1,7 триллиона рублей. Реальные доходы и заработная плата будут расти в среднем на 3 процента в год. К 2029 году среднемесячная зарплата в Ленинградской области, по прогнозам, достигнет 131,7 тысячи рублей.

«Для нас принципиально важно, что за цифрами прогноза стоит реальная устойчивость. Мы сохраняем доходную базу бюджета, а это значит, что социальные обязательства перед жителями будут выполняться в полном объеме. Главная цель нашего прогноза — заложить параметры, которые будут способствовать комфортной жизни и работе в регионе», — отметил вице-губернатор по экономическому развитию Егор Мищеряков.

Ознакомиться с проектом и направить свои предложения можно до 7 августа 2026 года. Документ размещен на сайте комитета экономического развития, а также в государственной автоматизированной системе «Общественное обсуждение проектов». К участию в формировании параметров развития региона на 2027–2029 годы приглашаются представители органов власти, научных учреждений, бизнес-сообщества, общественных объединений и все жители Ленинградской области.