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На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 июля

В среду, 27 июля, на ряде федеральных трасс Ленобласти будут действовать временные ограничения движения в связи с проведением плановых работ, сообщили в ФКУ «Упрдор «Северо-Запад».

На федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 26 июля - Большинство работ запланировано на период с 08:00 до 19:00–20:00.
Фото: freepik

Ограничения затронут трассы Р-21 «Кола», М-10 «Россия», А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо», А-114 «Вологда», А-181 «Скандинавия», А-181 «Магистральная», А-121 «Сортавала», А-180 «Нарва», Р-23  «Псков» , а также подъезды к пунктам пропуска «Светогорск» и морскому торговому порту Усть-Луга.

В течение дня дорожные службы будут выполнять ремонт покрытия и обочин, замену и установку дорожных знаков, восстановление барьерных ограждений, нанесение разметки, покос травы, очистку проезжей части и полосы отвода, а также другие работы по содержанию федеральных автодорог. Большинство работ запланировано на период с 08:00 до 19:00–20:00.

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