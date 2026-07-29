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Новости Происшествия

Более 2,4 тысяч опасных предметов пытались пронести в здания судов Ленобласти с начала года

С начала 2026 года в суды Ленобласти пытались пронести 2 405 опасных предмета.

Более 2,4 тысяч опасных предметов пытались пронести в здания судов Ленобласти с начала года - Все опасные предметы были изъяты. Их владельцев не допустили в здания судов.
Фото: УФССП России по ЛО

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ленобласти, в здания судов пытались пронести 160 боеприпасов, пять единиц газового и травматического оружия, семь электрошокеров. Все опасные предметы были изъяты. Их владельцев не допустили в здания судов.

Отметим, судебные приставы обеспечивают охрану всех судов Ленинградской области. Они располагаются в 52 зданиях. С полным перечнем запрещенных к проносу предметов можно ознакомиться на стендах в зданиях судов.

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27.07.2026
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суды приставы УФССП по Ленобласти Ленобласть
Новости Происшествия

Школьница отдала мошенникам два миллиона рублей в Петербурге

Девушку в возрасте 17 лет задержали 28 июля около 11:40 возле дома на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в хищении 2 миллионов рублей у семьи школьницы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенники несколько дней звонили несовершеннолетней, представлялись сотрудниками различных ведомств и запугивали уголовной ответственностью. Под их давлением школьница забрала деньги из офиса отца и передала курьеру.

По данным полиции, задержанная могла выполнять роль курьера в преступной схеме. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также устанавливается возможная причастность девушки к другим аналогичным преступлениям.

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05.02.2021
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