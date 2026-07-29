С начала 2026 года в суды Ленобласти пытались пронести 2 405 опасных предмета.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Ленобласти, в здания судов пытались пронести 160 боеприпасов, пять единиц газового и травматического оружия, семь электрошокеров. Все опасные предметы были изъяты. Их владельцев не допустили в здания судов.

Отметим, судебные приставы обеспечивают охрану всех судов Ленинградской области. Они располагаются в 52 зданиях. С полным перечнем запрещенных к проносу предметов можно ознакомиться на стендах в зданиях судов.