Суд обязал разобрать заброшенное сельхозпредприятие.

Прокуратура через суд добилась сноса заброшенного кирпичного здания в деревне Терпилицы Волосовского района, где в мае 2025 года погибли две девочки. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ведомства по Ленинградской области.

«В деревне Терпилицы на землях ЗАО «Октябрьское» расположена незарегистрированная постройка, которая долгое время не эксплуатировалась. Однако доступ к зданию не был ограничен, что привело к трагедии в мае 2025 года, когда погибли двое несовершеннолетних», — указано в сообщении.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, 31 мая 2025 года на территории бывшего сельхозпредприятия в деревне Терпилицы Волосовского района погибли две 11-летние девочки. Дети игрались на заброшенном объекте и выбили кирпичи из полуразрушенной стены, которая в результате рухнула вместе с бетонной плитой на потолке.