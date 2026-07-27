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В Терпилицах снесут заброшенную постройку, где в 2025 году погибли две девочки

Суд обязал разобрать заброшенное сельхозпредприятие. 

В Терпилицах снесут заброшенную постройку, где в 2025 году погибли две девочки - Суд обязал разобрать заброшенное сельхозпредприятие.
Фото: Прокуратура Ленинградской области

Прокуратура через суд добилась сноса заброшенного кирпичного здания в деревне Терпилицы Волосовского района, где в мае 2025 года погибли две девочки. Об этом 27 июля сообщает пресс-служба ведомства по Ленинградской области. 

«В деревне Терпилицы на землях ЗАО «Октябрьское» расположена незарегистрированная постройка, которая долгое время не эксплуатировалась. Однако доступ к зданию не был ограничен, что привело к трагедии в мае 2025 года, когда погибли двое несовершеннолетних», — указано в сообщении.

Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры района.

Напомним, 31 мая 2025 года на территории бывшего сельхозпредприятия в деревне Терпилицы Волосовского района погибли две 11-летние девочки. Дети игрались на заброшенном объекте и выбили кирпичи из полуразрушенной стены, которая в результате рухнула вместе с бетонной плитой на потолке. 

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Терпилицы прокуратура
Новости Социум Точка зрения

Сергей Перминов: "Балтик Ралли" стал визитной карточкой Ленинградской области

Прошедший фестиваль в очередной раз подтвердил статус одного из ключевых событий региона.

Сергей Перминов: "Балтик Ралли" стал визитной карточкой Ленинградской области - Прошедший фестиваль в очередной раз подтвердил статус одного из ключевых событий в регионе.
Фото: 47 канал

В Выборге завершился международный мотофестиваль «Балтик Ралли», собравший более 43 тысяч гостей. Как подчеркнул сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов, для региона мероприятие уже стало одной из главных визитных карточек.

«Фестиваль за годы набрал масштаб, стал собирать десятки тысяч участников, превратился в узнаваемый событийный акцент и широко известную визитную карточку области. Он работает на узнаваемость и туристскую привлекательность субъекта. Вся его управленческая команда во главе с губернатором Александром Дрозденко прилагает к этому последовательные усилия», — цитирует сенатора «Общая газета Ленинградской области».

По словам сенатора, фестиваль выполняет и другую важную функцию. На основе «пользовательского опыта» участников обсуждаются вопросы качества дорог и инфраструктуры, что помогает властям находить эффективные решения. Однако значимость «Балтик Ралли» выходит далеко за рамки экономики и туризма. Сенатор подчеркнул, что фестиваль перерос в полноценное общественное движение, которое активно помогает и участникам СВО.

«Важно, что мероприятие имеет не только туристский или экономический эффекты, но развивает патриотическое направление. Что проявило себя и в эти дни на практике — это уже целое движение, в том числе помогающее участникам СВО, вносящее свой вклад в сохранение памяти. Символичным стало и то, как ко Дню ВМФ мотоциклисты провели в Выборге большой парад в тельняшках», — добавил сенатор.

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Теги

Сергей Перминов Балтик Ралли Выборг

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