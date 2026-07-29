Девушку в возрасте 17 лет задержали 28 июля около 11:40 возле дома на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в хищении 2 миллионов рублей у семьи школьницы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенники несколько дней звонили несовершеннолетней, представлялись сотрудниками различных ведомств и запугивали уголовной ответственностью. Под их давлением школьница забрала деньги из офиса отца и передала курьеру.

По данным полиции, задержанная могла выполнять роль курьера в преступной схеме. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также устанавливается возможная причастность девушки к другим аналогичным преступлениям.