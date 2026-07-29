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Новости Происшествия

Школьница отдала мошенникам два миллиона рублей в Петербурге

Девушку в возрасте 17 лет задержали 28 июля около 11:40 возле дома на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге по подозрению в участии в хищении 2 миллионов рублей у семьи школьницы.

Как сообщили в региональном ГУ МВД, мошенники несколько дней звонили несовершеннолетней, представлялись сотрудниками различных ведомств и запугивали уголовной ответственностью. Под их давлением школьница забрала деньги из офиса отца и передала курьеру.

По данным полиции, задержанная могла выполнять роль курьера в преступной схеме. Заведено уголовное дело о мошенничестве. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Также устанавливается возможная причастность девушки к другим аналогичным преступлениям.

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Жительница Тосно получила 1,5 года условно за кражу продуктов на 22 тысячи рублей

Жительницу Тосненского района приговорили к 1 году и 6 месяцам лишения свободы условно за кражу продуктов и алкоголя на 22 тысячи рублей из магазина «Пятерочка».

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Ленинградской области, женщина действовала вместе с сообщником. Они сложили в тележку колбасы, свиную грудинку, сыры, масло и алкоголь, после чего вышли из магазина, не оплатив товар.

Похищенное злоумышленники разложили по пакетам и скрылись. Подсудимая признала вину и полностью возместила ущерб. Суд назначил ей испытательный срок три года. Сообщника женщины установить не удалось.

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