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Для души Новости

Медвежата устроили «урок» у чесального дерева в Нижне-Свирском заповеднике

Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела любопытную сцену из жизни медведей. В объектив лесной камеры попали медвежата, которые с интересом изучали так называемое чесальное дерево.

На кадрах видно, как малыши подходят к стволу и обнюхивают его, а затем один медвежонок прислонился к стволу и начал повторять движения взрослых животных, а второй залез на дерево и начал точить когти.

Видео: Нижне-Свирский заповедник.

Такие деревья медведи используют регулярно — они помогают избавиться от старой шерсти, паразитов и оставить запаховые метки.

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27.07.2026
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Теги

медведи Нижне-Свирский заповедник Ленобласть медвежата
Для души Новости

Аптекарский огород в парке Монрепо снова откроет двери для всех желающих

Жителей и гостей Ленинградской области приглашают на увлекательную экскурсию.

Аптекарский огород в парке Монрепо снова откроет двери для всех желающих - Жителей и гостей Ленинградской области приглашают на увлекательную экскурсию.
Фото: Музей-заповедник «Парк Монрепо»

Музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает жителей и гостей Ленинградской области на открытую экскурсию по Аптекарскому огороду, которая состоится 2 августа.

Для всех желающих погрузиться в мир ботаники и истории будут организованы два сеанса экскурсий: в 14:00 и 16:00. Участники прогулки смогут узнать об истории возникновения аптекарских огородов в России, их устройстве и пользе для здоровья. Проведет мероприятие давний партнер музея, эксперт-фитотерапевт Максим Петрович Лещинский. 

«На экскурсии Максим Петрович поделится знаниями о том, какие полезные растения можно найти в лесах и полях или вырастить самостоятельно, а также предупредит о тех видах, которые категорически нельзя использовать без наблюдения специалистов», указано в анонсе мероприятия.

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Теги

экскурсии Музей-заповедник «Парк Монрепо»

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