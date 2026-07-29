Фотоловушка Нижне-Свирского заповедника запечатлела любопытную сцену из жизни медведей. В объектив лесной камеры попали медвежата, которые с интересом изучали так называемое чесальное дерево.

На кадрах видно, как малыши подходят к стволу и обнюхивают его, а затем один медвежонок прислонился к стволу и начал повторять движения взрослых животных, а второй залез на дерево и начал точить когти.

Видео: Нижне-Свирский заповедник.

Такие деревья медведи используют регулярно — они помогают избавиться от старой шерсти, паразитов и оставить запаховые метки.